Arranca la "UCI Track Champions League" con cuatro españoles dentro de los 72 mejores ciclistas en pista del mundo Los mejores ciclistas del mundo en las categorías femenina y masculina participan en esta primera edición, que ofrecerá el mismo premio en ambas categorías sin ningún tipo de distinción Redacción

martes, 2 de noviembre de 2021, 11:51 h (CET) El próximo 6 de noviembre arranca en Mallorca la primera edición de la UCI Track Champions League, la primera Liga de Campeones de ciclismo en pista organizada por la Unión Ciclista Internacional (UCI) y Discovery Sports Events, en la que participarán72 de los mejores ciclistas de pista del mundo. Procedentes de 30 nacionalidades distintas,el listado de participantes reúne a 36 hombres y 36 mujeres que suman entre todos 29 medallas olímpicas y 63 títulosdel Campeonato del Mundo de Ciclismo en Pista de la UCI.

Los mejores ciclistas del mundo en las categorías femenina y masculina participan en esta primera edición de la ‘UCI Track Champions League’, que ofrecerá el mismo premio en ambas categorías sin ningún tipo de distinción. Una temporada compuesta por cinco rondas en cuatro países europeos para trasladar a los aficionados de todo el mundo la emoción del ciclismo en pista gracias a un gran despliegue tecnológico tanto en los velódromos como en la cobertura innovadora en este deporte.

CUATRO REPRESENTANTES ESPAÑOLES EN EL DEBUT EN MALLORCA

Sebastián Mora, excampeón del mundo de la UCI y seis veces campeón de Europa, e integrante del equipo Movistar, fue el primer español confirmado para participar en este novedoso formato de competición que se podrá seguir en exclusiva a través de los canales y plataformas de Eurosport. A él se unen Tania Calvo, Eukene Larrarte y Erik Martorell Haga para completar la participación española en la prueba de Resistencia en el estreno de la competición este fin de semana en Mallorca.

- EUKENE LARRARTEtiene tan solo 23 años y esta es su primera campaña como élite. Antigua jugadora de futbol -guardameta- se inició en el ciclismo como junior y enseguida destacó por sus notables cualidades como fondista. A nivel nacional ha ganado los últimos cinco Campeonatos de España de madison -el primero con Leire Olaberria, los cuatro últimos con Tania Calvo- y ha hecho podio en los últimos cuatro de ómnium. En los últimos Mundiales fue novena en eliminación y duodécima en el ómnium.

- TANIA CALVO comenzó a practicar ciclismo en pista con 14 años, animada por la afición de su padre a este deporte, pero no pensaba que acabaría siendo su modo de vida. Sus pilares en los buenos y malos momentos son sus familiares y amigos. En los últimos años ha experimentado una evolución física y deportiva espectacular. Lleva batiéndose en competiciones internacionales desde muy joven y es muy autocrítica al final de temporada, lo que le hace buscar la mejoría constantemente. Va cumpliendo sus sueños poco a poco; de hecho, el sueño de ser deportista olímpica ya lo hizo realidad en los Juegos de Río en 2016.

- ERIK MARTORELL cierra la representación española tras lograr un gran octavo puesto en los últimos Campeonatos de Europa de Ciclismo en pista. Un Erik Martorell que aspira a todo en este debut de la ‘UCI Track Champions League’ junto al resto de representantes españoles desde este sábado en Mallorca.

EL MEJOR EQUIPO DE EXPERTOS PARA EL DEBUT DE LA COMPETICIÓN

Eurosport cuenta con un equipo de expertos de renombre para ofrecer al públicoel mejor análisis del mejor ciclismo en pista del mundo en el debut de la ‘UCI Track Champions League’ con España como país anfitrión. Luis Román-Mendoza, Dori Ruano y Antonio Alix, tres de los mayores expertos en este deporte, trasladarán toda la emoción de la competición en directo a desde Eurosport.

Dori Ruano: Ciclista de élite desde 1988 hasta el 2005, año de su retirada, Campeona del Mundo de Ciclismo en Pista en el año 1998, participante en 33 Campeonatos del Mundo entre ciclismo de pista y carretera y en 3 Juegos Olímpicos. Actualmente, es Directora y Co-fundadora de «MueveT» y debutó en Eurosport como comentarista durante los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Luis Román-Mendoza: Una de las voces ciclistas de Eurosport con más experiencia en el sector, así como referente dentro del ciclismo en pista. Además de ser experto de Eurosport, Luis ha sido durante muchos años el encargado del Departamento de Prensa y Comunicación de la Real Federación Española de Ciclismo, así como coordinador de pista de la Federación Madrileña de Ciclismo.



Antonio Alix: Un auténtico todoterreno. Deportes de invierno, ciclismo, atletismo y todo lo que le echen. Más de 25 años ejerciendo como una de las voces más emblemáticas de Eurosport, Antonio Alix se ha convertido en uno de los grandes profesionales y refrentes de las retransmisiones deportivas gracias a su gran experiencia y conocimiento junto a su apasionada manera de vivir el deporte.

LISTA FINAL DE PARTICIPANTES DE LA 1ª PRUEBA DE LA ‘UCI TCL’ EN MALLORCA:

Sprint - Femenino: Lauriane Genest (Canadá) Lea Friedrich (Alemania) Miriam Vece (Italia) Martha Bayona Pineda (Colombia) Riyu Ohta (Japón) Sophie Capewell (Reino Unido) Yana Tyshchenko (Rusia) Daria Shmeleva (Rusia) Laurine Van Riessen (Países Bajos) Anastasiia Voinova (Rusia) Mina Sato (Japón) Yuli Paola Verdugo Osuna (México) Emma Hinze (Alemania) Mathilde Gros (Francia) Simona Krupeckaitė (Lituania) Kelsey Mitchell (Canadá) Shanne Braspennincx (Países Bajos) Olena Starikova (Ucrania)

Sprint - Masculino: Jean Spies (Sudáfrica) Mateusz Rudyk (Polonia) Jair Tjon En Fa (Surinam) Tom Derache (Francia) Jordan Castle (Nueva Zelanda) Kevin Quintero Chavarro (Colombia) Mikhail Yakovlev (Rusia) Kento Yamasaki (Japón) Rayan Helal (Francía) Stefan Bötticher (Alemania) Jai Angsuthasawit (Tailandia) Hugo Barrette (Canadá) Harrie Lavreysen (Países Bajos) Nicholas Paul (Trinidad y Tobago) Jeffrey Hoogland (Países Bajos) Vasilijus Lendel (Lituania) Maximilian Levy (Alemania) Denis Dmitriev (Rusia)

Resistencia - Femenino: Maggie Coles-Lyster (Canadá) Hanna Tserakh (Bielorrusia) Tania Calvo (España)

Michelle Andres (Suiza) Alžbeta Bačíková (Eslovaquia) Gulnaz Khatuntseva (Rusia) Emily Kay (Irlanda) Silvia Zanardi (Italia) Karolina Karasiewicz (Polonia) Maria Martins (Portugal) Olivija Baleisyte (Lituania) Eukene Larrarte (España) Yumi Kajihara (Japón) Kirsten Wild (Países Bajos) Katie Archibald (Gran Bretaña) Anita Yvonne Stenberg (Noruega) Annette Edmondson (Australia) Kendall Ryan (Estados Unidos)

Resistencia - Masculino: Tuur Dens (Bélgica) Rhys Britton (Reino Unido) Roy Eefting (Países Bajos) Alan Banaszek (Polonia) Jules Hesters (Bélgica) Gavin Hoover (Estados Unidos) Michele Scartezzini (Italia) Kazushige Kuboki (Japón) Claudio Imhof (Suiza) Aaron Gate (Nueva Zelanda) Iuri Leitao (Portugal) Erik Martorell Haga (España) Ed Clancy (Gran Bretaña) Sebastian Mora (España) Corbin Strong (Nueva Zelanda) Yacine Chalel (Algeria) Kelland O'Brien (Australia) Rotem Tene (Israel)

CALENDARIO DE LA ‘UCI TRACK CHAMPIONS LEAGUE’:

Ronda 1 6 de noviembre, Mallorca / Velòdrom Illes Balears, España

Ronda 2 27 de noviembre. Panevézys / Cido Arena, Lituania

Ronda 3 3 de diciembre, Londres / Lee Valley VeloPark, Reino Unido

Ronda 4 4 de diciembre, Londres / Lee Valley VeloPark, Reino Unido

