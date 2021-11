Hoddled, la plataforma que ayudará a entrar en el mundo de las criptomonedas y la compra de acciones online Comunicae

martes, 2 de noviembre de 2021, 10:22 h (CET) Las plataformas de inversión online están cada vez más instauradas en nuestro país. Cuando el primer Bitcoin apareció en 2009 pocos se imaginaban lo que iba a significar doce años después y el dinero que terminaría moviendo. A día de hoy, aparte de criptomonedas, cada día es más fácil invertir en bolsa Operar con criptomonedas es cada vez más seguro y su rentabilidad no deja de aumentar año tras año. Pero para aquellos que se inician en este complejo mundo de inversiones lo mejor es que puedan asesorarse a través de aquellas plataformas que les puedan guiar correctamente para que sus inversiones sean fiables. Y aquí es donde entra Hoddled, una página de finanzas e inversiones digitales que funciona como un comparador de brokers online de acciones y de exchanges de criptomonedas.

La evolución del Bitcoin, la criptomoneda más utilizada, está siendo cada vez más positiva. En enero de 2017, según datos del portal Statista, se cotizaba a poco menos de 1.000 dólares. En estos momentos está a punto de alcanzar los 70.000 dólares. Esta evolución genera cada vez más interés en la sociedad, pero no vale lanzarse a la brava. Por eso una plataforma como Hoddled es básica para guiar a los principiantes y no tan principiantes en el complejo mundo de las finanzas e inversiones digitales.

Hoddled ofrece detalles de los productos de inversión más conocidos del mercado español para que el inversor pueda conocer de primera mano las plataformas que existen en el mercado de forma resumida y sepa cuales son sus características principales. Por eso tiene un equipo de expertos financieros que se dedican a probar cada una de las plataformas. En estos momentos hay dos secciones importantes dentro de Hoddled:

Top exchanges: Los exchanges son plataformas online en las que se realizan acciones de compra-venta-intercambio de criptomonedas. Hay muchas plataformas, pero Hoddled resumirá cuáles son las que mejor funcionan, qué comisiones tienen y cómo operar a través de ellas. Algunas de ellas son las americanas Coinbase , Etoro o Kraken .



Online brokers: Los que justo empiezan a invertir en acciones mejor que hagan un research de cuales son los online brokers que mejor se adaptan a lo que ellos buscan. En esta página puedes ver de forma resumida todas las características, ventajas y desventajas de los mejores brokers online del momento. Algunos brokers son Degiro, Trade Republic o la española Ninety nine.

El primer paso es visitar la página de Hoddled, donde podrás obtener información contrastada con puntuaciones, comparativas y consejos sobre los mejores brokers y exchanges del momento. Además, en Hoddled se encontrará un blog donde el equipo de escritores especializados periódicamente irá realizando las comparativas directas entre productos e informando de novedades en el mercado de las monedas virtuales, como por ejemplo que es un wallet o monederos de criptomonedas y cuáles son las mejores del mercado. De la misma manera, se irá expandiendo y creando una guía para invertir con diferentes niveles de conocimiento y experiencia, así como novedades que vayan apareciendo.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.