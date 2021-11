Las mejores ciudades para empezar un negocio en España Madrid lidera el ranking. Le siguen Barcelona, Valencia, Sevilla y Pamplona Redacción

martes, 2 de noviembre de 2021, 11:27 h (CET) El virus del emprendimiento se está expandiendo y cada vez existen más iniciativas de apoyo al emprendedor repartidas por las diferentes ciudades españolas, así como aceleradoras e incubadoras que impulsan la actividad empresarial.



¿Te estás planteando emprender y no sabes por dónde empezar?



Crear una empresa desde cero supone una gran inversión y es necesario disponer de un colchón de ahorros iniciales importante. Es por ello que se hace imprescindible planear cuidadosamente todo lo relacionado con la actividad empresarial.

¿Por qué es importante la ciudad en la que decidas emprender?

Según los datos arrojados en un estudio llevado a cabo por la plataforma europea de ahorro Raisin, la ubicación de la empresa es un factor imprescindible a tener en cuenta. Estos son algunos de los factores que podrían influir en la decisión de abrir una empresa en una ciudad concreta:



El acceso a talento es uno de los factores más importantes a tener en cuenta a la hora de decidir dónde montar una empresa, porque el éxito de la misma estará ligado a su capacidad para atraer el talento adecuado y retenerlo.

Es fundamental localizar la empresa dónde se encuentren los mercados que van a permitir su funcionamiento, tanto de clientes como de proveedores. Esto va a depender, por supuesto, del modelo de negocio que se tenga en mente. La calidad de vida de la ciudad también influirá en la decisión. Después de todo, lanzar y hacer crecer un negocio puede durar varios años y es importante que uno esté contento en su entorno.

también influirá en la decisión. Después de todo, lanzar y hacer crecer un negocio puede durar varios años y es importante que uno esté contento en su entorno. Las oportunidades de financiación que ofrece cada una de las ciudades.

El modelo de negocio particular de cada empresa va a determinar que cada uno de estos factores tengan un peso mayor o menor a la hora de decidir qué ciudad escoger.



Las primeras ciudades del ranking: Madrid lidera el ranking como la mejor ciudad para emprendedores.

como la mejor ciudad para emprendedores. Barcelona le sigue como uno de los mercados más abiertos para emprender en el extranjero.

le sigue como uno de los para emprender en el extranjero. Valencia va de camino a convertirse en el Silicon Valley español, y ocupa el tercer puesto en la lista.

español, y ocupa el tercer puesto en la lista. Sevilla es la ciudad donde han nacido más nuevas empresas, uno de los motivos por los que consigue posicionarse en el podio de las cinco mejores ciudades españolas para invertir.

