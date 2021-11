​Efectos de la pandemia: los españoles vuelven a reparar El nuevo clima económico ha significado un impacto notable en la demanda de electrodomésticos nuevos y la tendencia parece ser optar por la reparación de los viejos Redacción

@DiarioSigloXXI

martes, 2 de noviembre de 2021, 08:38 h (CET) El impacto económico de la pandemia ya se deja notar en casi todos los sectores del aparato productivo de España. El confinamiento y las restricciones por causa del COVID-19 han significado un descenso en el nivel de consumo de la población y esto ha tenido un impacto, especialmente significativo, en los sectores de la hostelería, turismo y gran consumo.



Este descenso en el nivel de consumo ha venido acompañado de una fuerte inflación que en principio debería de ser pasajera de acuerdo a las autoridades del Banco Central Europeo. No obstante, ya hay voces que se atreven a pronosticar que a los Bancos Centrales se les podría haber pasado el pié en el acelerador al lanzar estímulos monetarios y los altos niveles de inflación estarían aquí para quedarse varios años, con todos los efectos secundarios que una alta inflación pueden tener.



A pie de calle, la alta inflación ya se nota en un aumento significativo de los precios de los alimentos, la energía eléctrica, las materias primas o los productos no perecederos como automóviles y electrodomésticos. Otros efectos colaterales del nuevo comportamiento de la economía se notan en el cierre de muchos comercios, industrias y locales de ocio por el aumento de los precios de la luz o, desde el punto de vista del comportamiento de la población, en el regreso a viejas prácticas propias de otras épocas, como la reparación de aparatos viejos.

Los directivos de empresas como Servitec Valencia, la cual es una empresa de reparación de electrodomésticos en Valencia, se regocijan por el aumento de la demanda de sus servicios desde hace unos cuantos meses. El nuevo clima económico ha significado un impacto notable en la demanda de electrodomésticos nuevos y la tendencia hoy en día parece ser optar por la reparación de los viejos frigoríficos, lavadoras, lavavajillas y demás aparatos del hogar en lugar de comprarlos nuevos.

El aumento de la demanda de servicios de reparación y asistencia técnica a lo largo y ancho del país es tan acuciada que los servicios técnicos oficiales de las marcas están saturados y el papel que están cumpliendo los talleres de SAT independientes se ha convertido en fundamental. De acuerdo a Alejandro Duque, director de Servitec Valencia, "el papel que están teniendo los talleres de SAT independientes como el nuestro es fundamental para satisfacer el incremento de la demanda ya que, por poner un ejemplo, nuestro equipo técnico es capaz de proveer asistencia técnica para electrodomésticos Fagor en un plazo inferior a 24 horas cuando el equipo de Fagor Valencia en la ciudad tardaría un mínimo de una semana en acudir al domicilio del cliente en las condiciones actuales".

En conclusión, las nuevas condiciones económicas están significando incrementos de precios en prácticamente todos los bienes y servicios. Del mismo modo, estos incrementos afectan al consumo y desembocan en el regreso a viejas prácticas como la reparación de los aparatos viejos. Es difícil predecir con exactitud cuánto tiempo durará esta tendencia, dependerá de si los aumentos de precios son un fenómeno transitorio o de si son parte de lo que se ha empezado a llamar como "nueva normalidad". Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.