Beatriz Uriarte, abogada penalista: “En España el delincuente va por delante de la Ley. Necesitamos reformas estructurales que protejan a las víctimas”

Nacida en Santander en el año 1992 estudió derecho en la Universidad de Cantabria y su máster de acceso a la Abogacía en la Universidad Nebrija, aula donde en la actualidad imparte clases al igual que en la Universidad Complutense. Especializada en Derecho penal tiene una amplia trayectoria en procesos de violencia de género y delitos sexuales, aunque no se encasilla, ya que ostenta un máster en penal económico por la Universidad de la Rioja.



Beatriz Uriarte se incorporó a Ospina Abogados desde el nacimiento del despacho en el año 2016, convirtiéndose en una referente del mismo pese a tener aún una carrera joven -no llegando a los 30 años de edad- pero con un amplio currículum de éxitos que la han convertido en una cara conocida para la televisión, y otros medios de comunicación, entre ellos tres casaciones, de diferente índole, obtenidas ante el Tribunal Supremo.

Pregunta. ¿Por qué decidiste dedicarte al Derecho penal? Respuesta. Que me perdonen mis compañeros de otras ramas, pero el Derecho penal es la pura esencia de la abogacía, manteniéndonos en contacto con dos principios fundamentales del Derecho como son la tutela judicial efectiva y el principio a la libertad personal individual, además de buscar el necesario equilibrio con la seguridad ciudadana que implica la protección al bien jurídico que es lo que busca salvaguardar el Código Penal con su condena a conductas reprochables. Siempre desde niña me ha gustado empatizar con los problemas de las personas, y ahora que tengo la oportunidad de ejercer como abogada penalista es un placer poder contribuir con mi trabajo a aliviar los problemas que llegan hasta mi mesa.

P. ¿Cuál es el caso más importante que ha gestionado en su carrera? R. En Ospina Abogados todos los casos son importante, ya que nuestra seña de identidad es el trato cercano y personalizado a cada uno de nuestros clientes independientemente de su problema, y por supuesto su condición económica, pero no puedo ocultar mi satisfacción por haber conseguido junto a mi compañero y Director del despacho, Juan Gonzalo Ospina, tres recursos de casación en cinco años, lo que es un enorme motivo de satisfacción personal y profesional.



P. Se la reconoce como una letrada experta en violencia de género, ¿es usted una de las mejores penalistas de la actualidad en la materia? R. En España tenemos la tremenda fortuna de contar con abogados muy bien formados y preparados para desempeñar su labor, por lo tanto es muy atrevido considerarme una de las mejores. Le digo más, me ruboriza que me considere experta en ello, aunque como consecuencia del alto volumen de trabajo que desempeñamos en el despacho relativo a violencia de género o delitos sexuales puedo decirle que estoy muy familiarizada con esta tipología delictiva. Además he de reconocer que son casos muy humanos que te atrapan en lo personal.

Tenemos mucho camino que trabajar como sociedad en este aspecto, y sin duda las víctimas necesitan un asesoramiento integral desde el minuto uno. ¿A qué me refiero? Pues simplemente que cuando una mujer denuncie una agresión física o psicológica, de parte de su pareja o ex pareja, sería interesante que hubiera una unidad de policía o fiscalía, e incluso sanitaria, en unas mismas dependencias. No como ahora que son procedimientos que se dilatan en el tiempo por más de 48 horas desde que se interpone la denuncia, obligando a la víctima a acudir a la comisaria, posteriormente dirigirse al hospital para realizar un parte médico, para tener que retornar a comisaría para ratificar la denuncia, con las esperas que ello conlleva y las incertidumbres que las víctimas padecen en esos momentos tan críticos. Sin olvidar los plazos para que señalen el juicio y las constantes revictimizaciones que todo ello suponen a la mujer denunciante. Créanme que es algo que he vivido en demasiadas ocasiones acompañando a víctimas y queda mucho camino por trabajar en esta materia.