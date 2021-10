El Foro Andalucía Rural Business Market conecta a inversores y emprendedores rurales y reúne a más de 300 participantes La apuesta por el desarrollo sostenible, la innovación y la lucha contra la despoblación destaca en una iniciativa con una capacidad de inversión movilizada superior a los 100 millones de euros Redacción

@DiarioSigloXXI

viernes, 29 de octubre de 2021, 08:43 h (CET) Con la validación de organismos internacionales como la COP26 o el programa StartupEurope de la Unión Europea y con una participación de más de 300 empresarios, emprendedores, responsables de Grupos de Desarrollo Rural e inversores en un formato híbrido presencial y online celebrado en el Palacio de Benamejí de Écija el Foro Andalucía Rural Business Market ha puesto de manifiesto la potencialidad del ámbito rural y ciudades medias de Andalucía como espacio de talento y atracción de inversión.

De esta forma, durante una jornada que ha contado con la participación de diferentes fondos de inversión, venture capital, fondos familiares, businessangels e inversores privados los participantes han podido conectar con una realidad directa de oportunidad para la presentación de proyectos emprendedores y empresariales que en el medio rural requieren de esta otra vía para desarrollar sus proyectos.



Entre otros participaron Área Financiera, 15k Angels, Della Capital, Startuplabs, Cupido Capital, La Aceleradora Impúlsame, Puente Relevo, KeiretsuForum Business Angels, Wbaf, Finnova o Plug and Play Ventures. Firmas a las que se sumaron las organizaciones internacionales Red Internacional de Agrupamientos Industriales, Logísticos e Innovadores y la inversora Rubica.

El foro ha contado con diferentes espacios de networking, rondas de negocio y conferencias. Así , los paneles de especialista han girado en dos ámbitos: un primer panel sobre tipos de inversión y modelos de escalabilidad para proyectos emprendedores y empresariales rurales a cargo de Juan Manuel Revuelta, director general de la Fundación Finnova, Blanca Rivas Pombo de Plug and Play Ventures, Macarena González Mira de AxonPartnersGroup, Josu Gómez Barrutia. CEO Red Business Market y Fernando Moroy Huete, presidente de KeiretsuForumBusinnesAngels Madrid.

El segundo panel se ha centrado en localizar las claves para captar inversiones y alianzas en el ecosistema de capital de riesgo. En la mesa participan Francisco Lozano, CEO de Área Financiera, Mohamed El Fatid. Director Financiero de Negocia, Xavier del Valle. CEO de Multipliers, Carlos Tejedor. Director Puente Relevo y Fernando Rodríguez. Alemany 15K Angels.

Así, Andalucía Rural Business Market es una iniciativa que impulsada por la Asociación para el Desarrollo Rural de Andalucía en coordinación con la Red Business Market y la financiación de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía , se estructura en varios campos de acción mediante una plataforma digital www.andaluciaruralbusinessmarket.es que sirve como receptor permanente de solicitudes de inversión, alianza comercial o formación y al mismo tiempo de acciones como el Foro híbrido Andalucía Business Market que quiere servir como punto de conexión entre los agentes participantes.

Destaca así, esta iniciativa como la primera de colaboración público-privada orientada a los ámbitos rurales de España, una iniciativa que con una gran capacidad de inversión y capilaridad en los territorios a través del posicionamiento del Grupos de Desarrollo Rural quiere servir para contribuir al desarrollo económico de las comarcas y territorios de Andalucía.

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.