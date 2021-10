AORA Health colabora con la clínica materno-infantil de la Fundación Pablo Horstmann en Etiopía Comunicae

jueves, 28 de octubre de 2021, 13:26 h (CET) La compañía farmacéutica, especializada en desarrollo de nutracéuticos, centra sus acciones de RSC en proyectos que mejoran la vida y ayudan al bienestar de las personas más desfavorecidas AORA Health colabora con la Fundación Pablo Horstmann para apoyar el proyecto “Let Children Have Health”; una clínica materno-infantil que la entidad gestiona en la localidad de Meki, a 130 kilómetros al sur de Addis Abeba, capital de Etiopía. La farmacéutica colabora de manera continuada con la Fundación desde 2017, un año después de la creación de AORA Health y su última aportación estará dedicada a la clínica de Meki.

La clínica, inaugurada en 2012, atiende a 20.000 pacientes al año, con especial atención a los problemas de malnutrición que se producen en la población infantil. Desde 2019, el centro sanitario asiste a mujeres embarazadas y atiende partos, además de contar con una unidad de neonatos y una de tratamiento de enfermedades como VIH y Tuberculosis.

Si cada año, la clínica de Meki trataba a más de 700 niños en la Unidad de Renutrición y entregaba 500 ayudas nutricionales al mes, actualmente, debido a las consecuencias económicas de la pandemia y de la inestabilidad política del país, el número de niños atendidos por malnutrición ha aumentado un 100%. Y es que, en los meses transcurridos de 2021, se ha tratado un total de 1.050 niños por malnutrición severa o moderada aguda.

La Fundación Pablo Horstmann se instaló en la localidad de Meki en 2011 para hacerse cargo del orfanato “Let Children Have Home”. En el proceso de atención a los niños de la zona, detectó la ausencia de pediatras y servicios de salud, así como una elevada tasa de muerte infantil.

Este hecho motivó la creación de la clínica para atender a los niños y adolescentes del orfanato y de toda la comunidad, hasta los 18 años. Gracias a su trabajo, la mortalidad infantil en la ciudad de Meki se ha visto reducida en un 50%. La clínica funciona gracias a la voluntad y esfuerzo de su personal local y del personal sanitario que se desplaza a la zona desde España.

Según Gonzalo Peñaranda, CEO de AORA Health: "La salud es el foco principal de nuestra actividad y, por ello, también es nuestro objetivo en lo que respecta a acciones de RSC. Poder realizar nuestra aportación a este proyecto nos llena de orgullo, puesto que proteger a las personas favorecidas debe ser una premisa primordial en la actividad de cualquier compañía".

AORA Health ha llevado a cabo otras acciones de colaboración con entidades como la Fundación Cris contra el Cáncer, participando en la financiación de un ensayo clínico en el Hospital Clínico San Carlos de Madrid, sobre el efecto de la COVID-19 en pacientes con cáncer. La compañía donó para este fin un 5% de toda su facturación en el canal farmacia.

