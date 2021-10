La revolución de RealAdvisor Comunicae

jueves, 28 de octubre de 2021, 09:06 h (CET) Las tasaciones inmobiliarias online gratuitas son más precisas gracias a la Inteligencia Artificial Las tasaciones inmobiliarias son un proceso ineludible en cualquier operación de compraventa de un inmueble. Un profesional especializado vendrá a la casa en cuestión y realizará una observación técnica al inmueble para cuantificar su valor. A partir de esta tasación, el banco determinará cuánto dinero presta para adquirir la vivienda. Queda claro pues que el tasador deberá estar presente para hacer la correcta evaluación. Pero estos procesos están cambiando gracias al entorno online y a la explotación de herramientas de Inteligencia Artificial. En este contexto, ha aparecido RealAdvisor con la cual cualquier particular puede lograr una tasación de vivienda online gratuita en tres minutos.

RealAdvisor, Inteligencia Artificial al servicio de la tasación inmobiliaria

Con la pandemia, se tiende a limitar el acceso de las personas a casa. Así, si se necesita una valoración de la vivienda, lo mejor es confiar en la herramienta 100% online de RealAdvisor. Esta plataforma de tasación online utiliza la Inteligencia Artificial para calcular el valor de mercado de los inmuebles en España. Los datos que utiliza RealAdvisor son fiables y precisos, los mismos que utilizan los bancos, compañías de seguros y los fondos de inversión. El método que usan para precisar al máximo los datos se llama “regresión estadística”, una forma de IA que no requiere de intervención humana.

El objetivo de RealAdvisor es ofrecer al usuario un simulador que ofrezca una idea inicial del valor de la propiedad con muy pocos clics. Si luego el interesado quiere mejorar el resultado de la estimación, la plataforma facilitará el contacto con el profesional inmobiliario.

Cómo funciona RealAdvisor

Los cálculos inmobiliarios que la herramienta realiza son los más certeros en la actualidad. Para la simulación con RealAdvisor el usuario deberá seguir los siguientes pasos:

Apuntar la dirección: calle, número, código postal y ciudad.

calle, número, código postal y ciudad. Especificar tipo de inmueble: si es casa o piso; tipo de inmueble, si tiene jardín, piscina, si es un bajo o un ático, etc.

si es casa o piso; tipo de inmueble, si tiene jardín, piscina, si es un bajo o un ático, etc. Concretar los detalles: dimensiones del inmueble, año de construcción, si ha sido renovado, número de estancias, etc.

dimensiones del inmueble, año de construcción, si ha sido renovado, número de estancias, etc. Recibir la estimación: Al momento de recibir los datos, RealAdvisor calculará el valor estimado de mercado del inmueble y enviará un informe detallado sobre este. Detrás de RealAdvisor

RealAdvisor es un proyecto lanzado por Joan Rodríguez y Jonas Wiesel, junto con su mentor Oliver Plan, promotor inmobiliario de prestigio en la Suiza francesa. Fue fundada en 2017 en Suiza, el año pasado lanzaron sus servicios en Francia y desde este agosto también están operativos en España. Los dos fundadores son apasionados de la informática y desde bien pequeños ya iban diseñando sus proyectos con la idea de un día poder crear una startup que fuera revolucionaria. Y así crearon RealAdvisor con la cual quieren lograr revolucionar el sector inmobiliario a través de un sistema de Inteligencia Artificial que mejore el de sus competidores, Idealista y Fotocasa. “Nuestra misión a largo plazo es hacer que el mercado inmobiliario europeo sea más eficiente y transparente” comenta Joan Rodríguez, CEO de la plataforma. En este sentido es vital mejorar la experiencia del usuario a la hora comprar o vender una propiedad. Pero también es una herramienta que los agentes inmobiliarios deben valorar para captar inmuebles y mejorar sus servicios. “Los profesionales inmobiliarios deben encontrar en nosotros un socio fuerte que les ayude a digitalizar y hacer crecer su negocio a través de las nuevas tecnologías” asegura Rodríguez.

