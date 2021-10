AGRICOVER, el nuevo paquete tecnológico de AGRALIA Emprendedores de Hoy

jueves, 28 de octubre de 2021, 08:00 h (CET)

AGRALIA ha creado una amplia gama de productos sumamente útiles y exitosos entre los cuales se encuentra AGRICOVER, que son una serie de cobertores agrícolas anti lluvia para proteger las plantas y sus frutos. Por su investigación, innovación y uso de las nuevas tecnologías, AGRALIA es una empresa que se encuentra en camino de ser una de las referentes nacionales e internacionales en cuanto a la fabricación de productos para la protección de cultivos.

Protección eficiente para los cultivos con AGRICOVER Entre los productos desarrollados por AGRALIA se encuentra AGRICOVER, una tecnología de protectores para los cultivos, hechas con tejido de última generación laminado por ambas caras, de alta durabilidad y resistencia. Entre los diferentes protectores se pueden encontrar algunos creados especialmente para la protección de árboles frutales, para invernaderos, cobertura plastificada para techos, para conservar la temperatura, entre otras funciones. Su papel principal es potenciar la productividad de los cultivos, haciéndolos más rentables. Su tecnología favorece la maduración uniforme de los frutos, mejora la calidad y la cantidad tanto de frutos como de flores, protege las plantas en las horas de frío así como de la lluvia, el granizo, el sol y otros elementos climáticos, a la vez que asegura al agricultor una cosecha de mejor calidad. Además, al estar plastificado por ambas caras no permite la entrada de polvo, manteniendo una óptima transmisión de la luz y favoreciendo un mejor proceso fotosintético en la planta.

Diferentes tipos de protectores AGRICOVER Entre las mallas AGRICOVER se destaca AGRICOVER FTT, que permite que los árboles frutales produzcan el porcentaje necesario de luz difusa para evitar el exceso de calor debajo de ella, mejorando el color y la firmeza del fruto, ideales para cerezas, granadas, manzanas, uvas, y frutos en general. Por otra parte, AGRICOVER L es muy resistente para laterales de invernaderos que protege al cultivo del viento y de la entrada de animales. Su alta resistencia permite que no se corte ni se rompa con facilidad. AGRICOVER R, utilizado como techos, cuenta con un sistema de tejido unido a su plastificación que otorga más resistencia en comparación a los films tradicionales. AGRICOVER U, protector antihelada frutal ideal para cultivos de uvas, está fabricada con anillos de refuerzos que mantiene una temperatura constante en el cultivo aún en las horas de frío, induciendo un desarrollo más rápido del cultivo.

Por último, está AGRICOVER PS, que bloquea la incidencia de la radiación UV y prolonga la vida de los cobertores que se utilizan en los cultivos frutales.

