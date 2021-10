La funcionalidad del pulsioxímetro que ofrece Esforem Emprendedores de Hoy

jueves, 28 de octubre de 2021, 08:00 h (CET)

En la actualidad, el pulsioxímetro u oxímetro de dedo se ha convertido en un aparato indispensable para prevenir complicaciones por el COVID-19. Este dispositivo mide los niveles de oxígeno en la sangre y también aporta datos importantes para conocer la frecuencia cardíaca y el pulso del paciente.

Por ello, se trata de una herramienta médica que no puede faltar en cualquier centro de salud o lugar donde se encuentre un paciente infectado o con sospecha de tener afecciones respiratorias.

A la hora de comprar aparatos médicos en línea para la salud, se encuentra la tienda online Esforem, la cual dispone de un amplio stock de pulsioxímetros fáciles de manejar y a precios competitivos.

Funcionamiento del pulsioxímetro El pulsioxímetro es un pequeño aparato que mide la saturación del oxígeno en sangre cuando se coloca en el dedo índice y medio de la mano del paciente. Este dispositivo funciona bajo un sistema de espectrofotometría que emite pequeños rayos de luz que atraviesan la sangre y miden la cantidad de células sanguíneas que contienen oxígeno y las que no.

Los sensores de luz que contiene el pulsioxímetro detectan variaciones de los patrones de absorción de oxígeno en las células y lo traducen en números a través de una pequeña pantalla. El rango normal de oxígeno en sangre de una persona sana es de entre 95-100%, mientras que, cuando el aparato arroja una cifra menor, indica que el paciente tiene problemas de oxígeno y debe acudir a un centro de asistencia médica.

Además de monitorear el oxígeno en sangre, este dispositivo se utiliza para evaluar dificultades respiratorias, conocer los niveles de oxígeno antes y después de una cirugía y analizar los patrones de la respiración en estudios de trastornos de sueño. En el área deportiva, permite medir la capacidad de tolerancia de una persona ante una actividad física.

Pulsioxímetro de dedo a precios competitivos Esforem ofrece pulsioxímetros de dedo tipo pinza sin onda plebistismográfica fáciles de usar tanto para profesionales de la salud, como de uso personal, por un precio de 19€. Dentro de la categoría, los usuarios pueden seleccionar la cantidad de productos a comprar, pagar de forma segura a través de métodos de pago electrónicos y recibir el producto en la comodidad del hogar, solicitando el servicio de envío a domicilio.

Esforem es una empresa que promueve el cuidado de la salud en su máxima expresión. Ofrece formación integral de primeros auxilios y comercializa equipos médicos sanitarios para crear espacios cardioprotegidos que atiendan emergencias y contribuyan a conseguir una mejor calidad de vida y bienestar.

