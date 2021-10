iMorosity ofrece soluciones para aquellos usuarios que han sido estafados por llamar a un número 807 para salir de ASNEF Emprendedores de Hoy

miércoles, 27 de octubre de 2021, 12:48 h (CET)

Recientemente, han surgido casos de personas que han llamado a un número 807 para salir de ASNEF (Asociación Nacional de Establecimientos Financieros de Crédito) y ha terminado siendo una estafa, puesto que se trata de empresas privadas que se hacen pasar por ficheros de morosos para que los usuarios pierdan dinero a causa del alto coste de la llamada.

Aparentemente, muchas organizaciones están utilizando esta modalidad para estafar, aprovechándose de la necesidad y desesperación de quienes están incluidos en los ficheros de morosos como ASNEF, Experian o RAI, entre otros.

Cuando un número 807 llama, lo más recomendable es no fiarse y no contestar, puesto que puede tratarse de una estafa y que esta llamada sea cobrada. iMorositysurge para ayudar a aquellas personas que se encuentran en esta situación. Es una compañía que ofrece una solución real, apoyada por el Fondo Social Europeo, que ha logrado a lo largo de su trayectoria ayudar a muchas personas a salir exitosamente de esta lista. Sus llamadas son totalmente gratuitas.

El engaño del 807 para salir de ASNEF Es importante saber que en la actualidad ni ASNEF ni ningún fichero de morosidad tiene teléfonos de asistencia. No obstante, progresivamente se van sumando más casos de personas que han sido engañadas por empresas que, ofreciéndoles una alternativa para salir de los ficheros de morosos, les hacen llamar a un operador a través de un número de tarifación 807 que termina siendo una estafa. Todas ellas se presentan como entidades serias que prometen ayudar a solicitar el informe de acceso, la consulta, cancelación o baja de los datos en los ficheros de morosidad, pero que al contactarlas se valen de estrategias para alargar la llamada sin ofrecer soluciones.

Muchos afirman haber estado al teléfono con estas empresas durante más de una hora sin haber podido completar el trámite para recibir la información de ASNEF, llegando a pagar en la factura telefónica más de la cantidad por la que fueron incluidos en el fichero.

Información sobre los ficheros de morosidad de la mano de iMorosity Actualmente, iMorosity es la única empresa que facilita a sus clientes la información a los informes de los ficheros de morosidad sin coste alguno. Además de eso, es una empresa apoyada por el Fondo Social Europeo y sus servicios se llevan a cabo a través de un equipo de asesores expertos, transparente y comprometido realmente con ayudar a sus clientes.

Mediante la web de iMorosity, se puede solicitar información de los ficheros de morosos totalmente online, durante las 24 horas del día los 7 días de la semana, de manera gratuita. La empresa logra sacar a sus clientes de la lista ASNEF solicitando por ellos la baja cautelar. De esta manera, los usuarios pueden acceder al préstamo que necesitan sin ser rechazados por aparecer en un fichero de morosos.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.