Lords & Barbers, una de las mejores barbershops de Alicante Emprendedores de Hoy

miércoles, 27 de octubre de 2021, 11:58 h (CET)

Los hombres siempre disfrutan de buenos cortes de pelo, que les permiten mantener su estilo y su buena presencia. Con este fin, se debe acudir a profesionales de la peluquería que sepan adaptar cualquier peinado al cabello de los clientes.

En este caso, se debe contar con Lords & Barbers, una barbershop Alicante que destaca por ofrecer los mejores servicios a nivel nacional. Esto se debe a que cuenta con una experiencia de más de dos décadas y con su CEO, Abel Pleguezuelos, quien ha recibido importantes reconocimientos que lo avalan.

Los servicios de calidad de Lords & Barbers En su establecimiento, Lords & Barbers acoge a hombres y mujeres de todas las edades, quienes disfrutarán de la técnica impecable del equipo de maestros, preparado para ofrecer los mejores peinados.

El servicio más demandado de esta barbershop de Alicante es el corte de hombre. Este ha permitido que el local pertenezca, desde hace muchos años, a la lista de las seis peluquerías más importantes del país. Asimismo, realizan arreglos de barba corta, media, larga o el afeitado clásico a decenas de hombres al día, quienes reservan cita a través de la aplicación de Lords & Barbers.

Por otro lado, los niños también lucen un look perfecto como sus padres, gracias a barberos capacitados en la atención infantil, con el fin de no solo dejarlos guapos, sino también de brindarles un agradable momento.

Finalmente, Abel Pleguezuelos, el líder de esta empresa, se encarga del “corte máster”. Este está destinado a clientes exclusivos que buscan ser asesorados para mejorar su imagen con un buen corte y peinado.

La academia de barbería de Lords & Barbers El resurgimiento de las barberías ha tomado fuerza en todos los rincones del mundo. Por esta razón, hoy en día, comenzar la carrera de barbero tiene gran proyección. En consecuencia, Lords & Barbers ha creado una academia para personas de todas las edades.

Esta se ocupa de impartir cursos de la mano de profesionales, entre los que se encuentra Abel Pleguezuelos. Este especialista es reconocido por haber recibido premios como 2 Estrellas TheQhair (Estrella Michelin), el título provincial de Alicante a mejor barbero en 1996 y el de finalista en la plataforma Barberos 3.0 en el 2016. Asimismo, Neftalí Martín, Campeón FreeStyle del Mediterráneo 2020 y Joel Ortega, técnico superior en estilismo y dirección de peluquería, también son profesores de la academia.

Por otro lado, cabe destacar que, tras su formación, los alumnos reciben una certificación que les permite comenzar a trabajar porque avala todos sus conocimientos.

En conclusión, Lords & Barbers tiene el objetivo de seguir incentivando a que esta profesión que, durante algunos años estaban desapareciendo, siga aumentando. Con este fin, ofrece sus servicios y formación de calidad, los cuales le han convertido en una de las mejores barbershops de Alicante y España.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.