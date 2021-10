Workday anuncia Workday Everywhere para ofrecer una experiencia más inmersiva a los empleados

Una experiencia sin límites para ayudar a los empleados a mantenerse comprometidos, productivos y conectados, llevando las tareas y los insights de Workday directamente a los espacios digitales de trabajo Workday, Inc. (NASDAQ: WDAY), el líder en aplicaciones empresariales cloud para finanzas y recursos humanos, anuncia Workday Everywhere, una funcionalidad conectora que lleva las tareas y los insights de Workday directamente a los espacios digitales de trabajo para ayudar a las organizaciones a elevar la experiencia de sus empleados. Con Workday Everywhere, los empleados pueden acceder rápidamente a Workday en su flujo natural de trabajo, sin tener que alternar entre diferentes aplicaciones. Las empresas pueden utilizar Workday Everywhere para ofrecer una experiencia sencilla y conectada que mejore el compromiso y la productividad del personal.

Siendo la oferta más reciente de Workday para mejorar la experiencia del empleado, Workday Everywhere mantiene un esfuerzo continuo por incrementar el compromiso a través de una experiencia abierta y sin fricciones que encuentra a las personas allí donde están, trasladando el poder de Workday a su entorno digital. Gracias a Workday Everywhere, Workday continúa progresando en un viaje que comenzó con la integración de Workday para Microsoft Teams y Slack, y que tiene el objetivo de crear experiencias más intuitivas para los más de 55 millones de trabajadores que forman parte de su comunidad de clientes.



Avance en las iniciativas de experiencia del empleado para el nuevo mundo de trabajo

Los nuevos desafíos en materia de retención de personal y productividad provocados por la pandemia del COVID-19 y los consecuentes modelos de trabajo híbrido, han impulsado a las organizaciones a adoptar tecnologías capaces de dar mejor soporte a sus trabajadores. Esto se ha convertido en una prioridad para los CHROs (chief human resources officers) y los CIOs (chief information officers), que buscan proporcionar la mejor experiencia posible a sus empleados — muchos de los cuales pasan la mayoría del tiempo en espacios digitales de trabajo. Workday Everywhere permite una experiencia ilimitada donde los empleados pueden acceder a Workday desde una amplia gama de entornos de trabajo, incluyendo herramientas de colaboración, intranets, aplicaciones y plataformas de experiencias del empleado como Microsoft Viva.

Con Workday, CHROs y CIOs pueden trabajar conjuntamente para crear experiencias más impactantes que se ajusten a sus necesidades individuales y sean lo suficientemente ágiles para adaptarse a condiciones cambiantes.

Los clientes que utilizan Workday Everywhere también se benefician de:

Mejora de la productividad y el bienestar del empleado. Por medio de tecnología machine learning (ML) para la personalización y la predicción, Workday Everywhere proporciona a los empleados la información, las tareas, los insights y las recomendaciones adecuadas cuando las necesitan — anticipando qué acciones pueden ser necesarias o qué elementos requieren atención en un momento dado. Por ejemplo, un empleado podría recibir una notificación proactiva si no ha tenido descanso del trabajo en los últimos seis meses, junto a una sugerencia de que debería considerar coger vacaciones. De esta forma se fomenta el bienestar y el compromiso en el trabajo.

. Los empleados pueden acceder a los datos y tareas de Workday — desde cualquier sitio y a cualquier hora — sin tener que salir del espacio digital de trabajo, intranet o herramienta de colaboración que estén utilizando. Por ejemplo, en un dispositivo móvil, una persona podría tomar una foto de un recibo, y luego crear y enviar esta partida de gastos en Workday mientras está dentro de la interfaz de Slack. Integración sencilla y segura. Workday Everywhere es sencillo de configurar y permite a los CIOs incorporar fácilmente Workday a su ecosistema TI existente. Todos los datos se transmiten entre Workday y el usuario con los mismos estándares de seguridad y privacidad de datos que los clientes esperan de las aplicaciones de Workday. Declaraciones

“Los CHROs y CIOs de todo el mundo confían en Workday para darle forma a la experiencia de sus empleados por medio de sus datos, insights y su tecnología”, afirmó Jeff Gelfuso, chief design officer de Workday. “Al diseñar Workday Everywhere poniendo a las personas en el centro, hemos conseguido que sea fácil comunicarse, acceder a la información y completar las tareas en Workday desde cualquier entorno digital — todo ello sin interrumpir el flujo de trabajo. Seguiremos invirtiendo en ofrecer grandes experiencias a nuestros clientes para ayudarles a mejorar el compromiso, la satisfacción y el sentido de pertenencia de los empleados, así como los resultados empresariales”.

“La experiencia de los empleados es ahora una de las principales prioridades para los CEOs de todo el mundo, pero la proliferación de plataformas tecnológicas la dificulta”, dijo Josh Bersin, global industry analyst y decano de la Academia Josh Bersin. "Workday Everywhere es una estrategia brillante que permite a los empleados acceder a Workday desde cualquier plataforma, facilitando la vida a los trabajadores, a los directivos, a RRHH y a TI”.

Disponibilidad

Workday Everywhere está actualmente disponible sin coste adicional para los clientes de Workday Human Capital Management a través de Workday para Slack y Workday para Microsoft Teams; se espera que Workday Cards para Microsoft Viva Connections esté disponible para finales de este año.

Para más información: Ver este vídeo.

