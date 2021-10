Entrevista al DJ Ivan Jimenez sobre sus orígenes musicales y su nuevo tema Lay Me Down Emprendedores de Hoy

miércoles, 27 de octubre de 2021, 12:00 h (CET)

Los DJ son el motivo de alegría de cualquier fiesta, evento y celebración. En Barcelona, hay un DJ que cuenta con una trayectoria de más de 20 años en el mundo del espectáculo. Se trata de Ivan Jimenez, quien destaca por combinar todo tipo de canciones independientemente del estilo y de la época, logrando así satisfacer las exigencias de cualquier tipo de público.

Ivan Jimenez también cuenta con grandes dotes como showman y ha colaborado con artistas como Karen López, Nita Koven, Saltimbankya, Marc Mihi y Klauzh Ederlay. En esta entrevista, el DJ relata su recorrido en el panorama musical y habla sobre su nuevo tema, titulado “Lay Me Down”.

¿Cuáles son tus orígenes como DJ?

Nací y he vivido siempre en la provincia de Barcelona, aunque actualmente vivo en Tarrasa, que es donde tengo mi estudio de grabación y producción y desde donde sigo trabajando sin descanso a pesar de que la situación es complicada. Muchas personas piensan que la vida de DJ es solo fiestas y diversión, pero no, existen profesionales en los locales y músicos que hacen que la gente disfrute. No hay mayor satisfacción para un DJ que eso, es lo que más nutre mi experiencia.

¿Cuál es la verdadera figura de un DJ?

Un DJ profesional no es solo música o una puesta en escena, hay un trabajo previo de conocimiento musical, de conocer el target y de aprender a dominar las técnicas. No solo se trata de crear una playlist, sino que el bagaje te lo da la felicidad que irradian todos los que te escuchan.

¿Qué criterio usas para elegir una canción a la que hacer un remix?

Lo más importante es tener en cuenta las últimas novedades del mundo musical, así como aquellas canciones que han dejado huella en las últimas décadas.

¿Por qué diste el paso a la producción?

Al ser una persona tan curiosa, para mí fue una evolución lógica en la búsqueda de una excelencia en el ámbito musical. Poder desarrollar mis propias creaciones ha sido siempre una de mis metas musicales.

¿Qué hace Ivan Jimenez cuando no está creando música?

Ejercitarse y despejarse, algo sumamente importante para mantener el control de las emociones. También me considero un apasionado de la radio, de allí nace mi amor por la música, adoro escuchar podcasts sobre las curiosidades de la historia, filosofía y sociología que me han inspirado en mi arte y en mi comprensión hacia la música.

Háblanos acerca de “Lay Me Down”, tu nueva producción.

Estoy muy ilusionado con este proyecto que lanzaré el próximo 12 de noviembre. Invito a todos los lectores que estén pendientes porque más allá de ser música, es un mensaje inspirador que quiero llevar a cada rincón y sé que muchos se sentirán identificados porque es un tema que mueve fibras, como lo es la superación ante las dificultades dejadas por la pandemia del COVID-19.

¿Dónde te ves dentro de 5 años?

Me veo viviendo en Barcelona, habiendo conseguido una proyección como productor y DJ a nivel internacional.

