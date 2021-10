Existen 5 trucos de almacenaje para lugares pequeños que muchos no conocen

Mudanzas Macarena se hace eco de la información aportada por el portal web Fotocasa sobre los 5 trucos que muchas personas desconocen para almacenar y aprovechar el espacio en hogares pequeños Mudanzas Macarena, una empresa de trasteros en Sevilla especializada en mudanza de oficina en Sevilla, se hace eco de la noticia lanzada por el portal web Fotocasa en la que se narran cinco ideas para aprovechar sitio en espacios pequeños como puede ser una casa o un trastero.

En cualquier hogar, sea del tamaño que sea, existen objetos que son necesarios para almacenar, como pueden ser libros, ropa o utensilios para el hogar y la cocina. Además, si en el espacio conviven niños, también será necesario almacenar juguetes. Todos estos objetos ocupan espacio, aunque no se usen a diario. Siempre es importante aprovechar los espacios, pero más aún aquellos espacios que son pequeños, si se quiere tener todo ordenado y que el hogar dé una sensación de amplitud. Para lograr ese fin existen cinco ideas o trucos para almacenar todo lo necesario de una vivienda.

El primer consejo reside en deshacerse de todo aquello que no se usa o no se necesita. Este truco se ha popularizado gracias a la metodología de Marie Kondo. Todo aquello que no sea de utilidad en un hogar debe ser donado o llevado a otros lugares de almacenamiento. En esta metodología, son algunos los expertos que afirman que lo que no se ha usado en el último año es prescindible para su almacenamiento.

El siguiente truco está en el orden. Es necesario que todo esté ordenado para que sea de fácil acceso y también de fácil guardado. Para llevar una mejor organización se pueden usar cajones y cajas organizadoras dentro de armarios, despensas o mesas de trabajo. La tercera idea es utilizar todo el espacio disponible. Es decir, se pueden colocar cosas en estanterías en estancias como recibidores, lavanderías o pasillos. El cuarto truco es utilizar muebles con capacidad de almacenamiento como los que llevan canapé. Por último, lo más importante es ser constante y mantener el orden para que esta tarea sea más fácil.