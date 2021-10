Despega InnoQubit con soluciones para la digitalización de empresas de todo tamaño Comunicae

miércoles, 27 de octubre de 2021, 13:23 h (CET) Además de crear software para empresas, InnoQubit nace con la visión de democratizar el acceso a la computación cuántica a todas las organizaciones. Desde su dirección están convencidos que la aplicación real de la computación cuántica está más cerca de lo que pueda parecer y provocará un cambio de paradigma En un mercado cada vez más digital y cambiante, InnoQubit irrumpe en el sector IT dispuesta a ayudar a las empresas a digitalizar sus operaciones para ser más competitivas y resilientes.

En los últimos años y especialmente tras la llegada del Covid-19, la transformación digital de las empresas ha demostrado ser clave para su supervivencia y sostenibilidad. InnoQubit, empresa castellonense desarrolladora de soluciones para la digitalización empresarial, nace para cubrir esta necesidad de las empresas que necesitan adaptarse y ser competitivas en este paradigma cada vez más digital y cambiante en el que nos encontramos.

Para ello, InnoQubit dispone de un porfolio de soluciones integradas con los principales ERPs (Microsoft Dynamics 365 Business Central y Finance, SAP, Sage X3, etc.) que también se pueden utilizar en su versión stand-alone o por API.

El equipo con el que ha despegado InnoQubit cuenta con una sólida experiencia en el sector de la tecnología y lo componen Ramón Rautenstrauch como CEO, Carlos Rodríguez como Innovation Lead, Ignacio Sainz de Baranda como CSO, Guillermo Barrera como Commercial Manager e Irene Benito como CMO. InnoQubit siempre está a la búsqueda de nuevo talento y durante las próximas semanas ya hay planificadas 5 incorporaciones.

InnoQubit quiere democratizar el acceso a la computación cuántica

Además de crear software para empresas, InnoQubit nace con la visión de democratizar el acceso a la computación cuántica a todas las organizaciones. Desde su dirección están convencidos que la aplicación real de la computación cuántica está más cerca de lo que pueda parecer y provocará un cambio de paradigma. La digitalización de las empresas es el primer paso para que las organizaciones se preparen para avanzar de forma exponencial. Y para impulsar este avance se está creando un departamento de I+D+i que ya ha comenzado a trabajar conjuntamente con Espaitec y la Universidad.

Software empresarial para digitalización de empresas de todo tamaño

“Nuestra misión en InnoQubit es ofrecer las mejores soluciones para cubrir las necesidades digitales desde Pymes hasta Grandes Empresas y ayudarles en su proceso de transformación”, comenta Ramón Rautenstrauch, CEO de InnoQubit.

A pesar de ser una empresa joven, les avalan 33 soluciones publicadas en Microsoft AppSource y 3 soluciones stand-alone entre las que destacan:

IQFac (antes conocida como eSign Facturae): solución para generar facturas digitalmente firmadas en formato XML, diseñada para las empresas que quieran enviar sus facturas electrónicamente a los portales de recepción FACE y e-FACT de las Administraciones Públicas de España.

IQpay (la evolución de BESEPA): solución que automatiza de forma inteligente la gestión y custodia de las domiciliaciones y mandatos SEPA, el reporte de errores y la tramitación de rechazos y devoluciones.

IQSign (antes conocida como eSign ePDF) y el conector con ERPs: solución que permite firmar digitalmente cualquier documento PDF. Solo hace falta un certificado digital válido y usando el conector se puede firmar directamente desde el ERP.

Con estas soluciones en constante evolución e innovación, InnoQubit va a dar mucho que hablar en el terreno de la transformación digital de nuestro país.

