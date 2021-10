Más de cien colegios de Escolas Católicas Galicia avanzan en transformación digital con apoyo de ieducando Comunicae

miércoles, 27 de octubre de 2021, 13:10 h (CET) Ambas entidades han firmado un acuerdo para impulsar la digitalización e innovación de las aulas a través de las herramientas de Google for Education Escolas Católicas Galicia se consolida entre las instituciones educativas más avanzadas de España en el ámbito tecnológico. Sus 115 centros asociados, que agrupan a unos 60.000 alumnos y más de 4.000 profesores, avanzarán en su transformación digital gracias al apoyo de la consultora ieducando, especializada en digitalización e innovación de las aulas a través de las herramientas de Google Workspace for Education.

En el marco de esta alianza, los colegios de Escolas Católicas Galicia podrán acceder a los servicios de ieducando para impulsar su proceso de innovación. Entre ellos, los destinados al desarrollo profesional de los docentes y la adquisición de competencias digitales, ambos ligados a las herramientas de Google Workspace for Education y encaminados a su propia certificación.

En este sentido, la empresa andaluza cuenta con la designación Google for Education Premier Partner, distinción que solo posee una veintena de compañías en el mundo. Gracias a ello, está acreditada para asesorar a los centros en la obtención del reconocimiento como Google Reference School -de ámbito internacional y que reconoce un nivel determinado de digitalización-, así como en las certificaciones de los docentes.

Igualmente, los colegios adheridos a la federación de Escolas Católicas de Galicia recibirán asesoramiento en campos como identidad digital y seguridad en Internet, en los relacionados con el suministro y mantenimiento de equipamiento, dispositivos dentro del entorno educativo y la instalación de infraestructuras de red.

La secretaria autonómica de Escolas Católicas Galicia, Juana Otero, afirma que “respondiendo a las necesidades educativas del siglo XXI, la digitalización de nuestros colegios es, desde hace tiempo, una realidad, aunque nos encontremos con distintos niveles de implementación. Al firmar este acuerdo con ieducando, pretendemos seguir consolidando nuestro saber hacer en este ámbito. Ofrecer herramientas y recursos para los que se encuentran en un nivel inicial, o han decidido iniciar este proceso, y acompañar a los que ya cuentan con años de experiencia. Para ello, nos parece clave que tanto profesorado como alumnado continúe formándose, adquiriendo competencias y habilidades digitales pero, además, que esos conocimientos se traduzcan en la obtención de una certificación de Google. En definitiva, que nuestros colegios continúen manteniéndose como un referente de calidad educativa, innovación y compromiso con el alumnado y sus familias".

Mientras, el CEO de ieducando, Gonzalo Sánchez, valora la importancia de este acuerdo “por poder acompañar proactivamente a una institución educativa de la talla de Escolas Católicas Galicia en el proceso de transformación digital de sus centros, de su alumnado y de su personal docente, además de que para nosotros supone reforzar nuestra presencia en la zona norte de España”.

FEREGA (Federación Española de Relixiosos do Ensino Galicia), más conocida como Escolas Católicas, es una asociación que engloba 115 colegios concertados católicos en la comunidad con unos 60.000 alumnos y una plantilla de alrededor de 4.000 profesores.

Por su parte, ieducando tiene presencia en toda España y cuenta con filiales en México, Colombia, Chile y Perú. En total, presta sus servicios a más de 700 centros educativos con una plantilla de medio centenar de profesionales.

