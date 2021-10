​La Fundación Telefónica acogió la presentación de “La mentira por delante” de Lorenzo Montatore El autor llevó a cabo un coloquio con Gerardo Vilches y con Bénedicte de Buron-Brun acerca de su cómic dedicado a la figura de Francisco Umbral Diego Vadillo López

miércoles, 27 de octubre de 2021, 09:45 h (CET) Si hay un escritor que lanzó a discreción verdades como puños ese fue Francisco Umbral, ahora bien, sabía dar titulares y uno de ellos lo ha tomado Lorenzo Montatore como título de su libro en lo que, más bien, sería una paradoja, puesto que decir a los cuatro vientos que hay que ir con la mentira por delante porque la sociedad no se merece la verdad es, al cabo, toda una declaración de principios. Ahora bien, Umbral no la llevó a cabo por más que muchos digan, pues tan declarativa aseveración se frustraba en el momento en el que nuestro escritor afirmaba sin ambages lo que le parecían gentes y acontecimientos de toda índole.



Así las cosas, la sede de la Fundación Telefónica acogió en Madrid la presentación del cómic dedicado a la figura de Francisco Umbral “La mentira por delante” (Astiberri), de Lorenzo Montatore, una obra de tintes biográficos que hace accesible al gran público de una manera amable y a través de algunos hitos de la vida del protagonista la figura del que fuera prolífico escritor por las vías de la prensa escrita (a través de su columna diaria) y libresca (en su haber se cuentan más de ciento veinte volúmenes).



Dicho acto fue conducido por el profesor y experto en cómics Gerardo Vilches, que estuvo acompañado, allende el autor, por la profesora de la Universidad de PAU Bénédicte de Buron-Brun reputada estudiosa de Francisco Umbral y pionera en el ámbito académico en el estudio de la figura del autor de “Trilogía de Madrid”.

En el acto se abordó la importancia de reivindicar y divulgar la figura de alguien que tanto ha significado en el pasado reciente en la literatura española y en la cultura en general, no en vano en Umbral se aúnan literatura, historia, sociología, lingüística, política, etc., dado que fue un ejerciente del Humanismo, ya tan en declive.

Montatore apuntó cómo desde muy temprana edad, a través de un amigo, conocería a Umbral, emparentando su sensibilidad prontamente con la escritura umbraliana, dechado de estilismo y audacia. Asimismo, reconoció ser también admirador de Gómez de la Serna y de la Otra Generación del 27, cosa que se trasluce en su técnica gráfica, pues la plasmación, felicísima, que logra de Umbral nos recuerda a los monigotes de Tono y Mihura. En muy pocos trazos nos ofrece a un Umbral reconocible por demás.



Durante el coloquio explicó que la técnica seguida fue dibujarlo con detalle y, paulatinamente, irle desproveyendo de trazos, rasgos y detalles hasta llegar a un punto en el que con los menos elementos resultase reconocible al común, principiando por su núcleo familiar, que eran, en primera instancia, los conminados por el autor a testar lo antedicho.

Al fin, esta original fórmula biográfica seguramente contribuirá a acercar la figura de Umbral a un más numeroso público del que ya se viene allegando a la misma.

(El evento se celebró el 26 de octubre de 2021 en la sede de la Fundación Telefónica, en la calle Fuencarral 3 de Madrid de ocho a nueve de la tarde).

