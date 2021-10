Nueva colección de Sprinter inspirada en Wonder Woman Comunicae

martes, 26 de octubre de 2021, 17:58 h (CET) Sprinter equipa el armario de superheroína con una colección que empodera a todos los tipos de mujer. Inspirada en la superheroína de DC Comics esta colección celebra a las mujeres orgullosas de su poder Ya está en las tiendas de Sprinter la primera colección de ropa deportiva inspirada en Wonder Woman, la mítica heroína de cómic que, gracias a las películas de Gal Gadot, ha retomado su relevancia como icono feminista.

Esta colección creada para todos las mujeres reales, las que luchan por hacer del mundo que las rodea un lugar mejor, es el tributo de la marca a todas ellas. Porque cualquier mujer, con cualquier cuerpo y físico es una mujer increíble y maravillosa. Una Wonder Woman.

Las prendas, cómodas y funcionales y equipadas con tejidos de última tecnología, como Drytec de secado rápido, abanderan su poder con el logo en el pecho y detalles en negro brillante y oro.

Sujetador Deportivo Wonder Woman

Top Deportivo Mujer

19,99 €

Banda dorada

Consigue el look de superheroína con la máxima sujeción gracias a este sujetador deportivo de Wonder Woman. Diseñado en color negro, blanco y dorado con material elástico y tecnología Drytec que absorbe el sudor manteniendo la piel seca. Su espalda atlética contiene una abertura que mejora el flujo de ventilación.

Licencias Wonder Woman

Mallas Fitness Mujer

29,99€

Al gym con WW

Las mallas de Wonder Woman traen un diseño único con detalles dorados con un efecto de alta transpirabilidad gracias a su tecnología Drytec. Destaca su cintura alta y elástica que ofrece un acabado de vientre plano que estiliza la figura. Además, la parte trasera cuenta con un efecto push up.

Todas aquellas mujeres, sin importar su edad, su estatura, su color de piel o su físico, son mujeres únicas. Son auténticas Wonder Women, y tienen su lugar en Sprinter.

Para demostrar que la colección Wonder Woman encaja con perfiles de diversos sectores y edades, Sprinter ha propuesto a las influencers Marina Llorca (@marinallorca), y Anita Matamoros (@anitamg), las actrices María Castro (@maria_castro_jato) y María León (@marialeonstyle), la periodista Daniela Sirena (@danielasirena3) y la bailarina Ariadna Hafez (@ariadna_hafez), el reto de mostrar cómo vestir las prendas de Wonder Woman da ‘poderes’, la fuerza de conseguir todo lo que se ponga por delante.

