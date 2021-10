6 de cada 10 directivos y directivas españoles contratarán personal durante los dos próximos años Comunicae

martes, 26 de octubre de 2021, 12:57 h (CET) Badenoch + Clark, la firma internacional de Executive Search y desarrollo de talento del Grupo Adecco para perfiles estratégicos, Top Management & Executive, presenta un análisis sobre el perfil directivo en España y sus perspectivas de futuro El pasado mes de mayo se daba a conocer en nuestro país la primera entrega del “II Barómetro Badenoch + Clark sobre Liderazgo Directivo en España”, un análisis de cómo los managers españoles habían gestionado los meses de mayores restricciones económicas y de movilidad (trabajadores operando en remoto, modelos híbridos…) y qué previsiones de recuperación manejaban para este 2021.

En esta segunda entrega que se presenta hoy, Badenoch + Clark, la firma internacional de Executive Search y desarrollo de talento del Grupo Adecco para perfiles estratégicos, Top Management & Executive, quiere dar continuidad a su análisis sobre las claves del liderazgo directivo en nuestro país, centrándose ahora en cómo están afrontando los líderes empresariales la transformación digital de sus empresas y cómo perciben el futuro del management en nuestro país.

Una de las principales conclusiones de esta entrega es que el 64,3% de los líderes encuestados tiene pensado incorporar personal a lo largo de 2022 y 2023, tras más de un año en el que la crisis sanitaria ha lanzado las tasas de paro a cifras nunca vistas. Además, aquellas empresas que no hayan completado ya su proceso de digitalización deberán acelerarlo para evitar quedar descolgados de la nueva realidad empresarial.

En palabras de Rémi Diennet, director de Badenoch + Clark en España: “La pandemia ha supuesto un antes y un después en las empresas en muchos aspectos, pero especialmente en el ámbito tecnológico. Las compañías han tenido que poner en un primer plano, y de forma acelerada, muchos de los cambios pendientes en materia de transformación digital en los que iban avanzando lentamente. La situación planteada por la COVID-19 ha obligado a apostar por la innovación e intensificar la apuesta por las nuevas tecnologías para poder sobrevivir”.

“La llamada “nueva normalidad” ha traído consigo un gran aumento de los negocios online, de la automatización de procesos, de las decisiones basadas en datos, de la omnicanalidad, del trabajo en remoto y de la ciberseguridad, entre otros aspectos. Cambios que los directivos y directivas se están viendo obligados a implantar rápidamente en sus estructuras y equipos, para adaptar su modelo de negocio al nuevo mundo que traen las tecnologías digitales”, continúa Rémi Diennet.

“Además, para salir reforzados de esta crisis, es imprescindible apostar por el talento, la formación y la flexibilidad en las plantillas, contar con una buena estrategia de digitalización, alinear la cultura de la compañía con lo que exigen los nuevos tiempos, y saber diferenciarse de la competencia”, concluye el director de Badenoch + Clark en España.

Más contrataciones para 2022 e inversión en tecnología

Este 2021 ha pasado por ser un año de transición y aprendizaje para la mayoría de directivos y directivas españoles. Cuando en mayo de este año se les preguntaba por la posibilidad de contratar personal, un 47,1% decía no tener pensado reclutar nuevos empleados durante 2021.

Un 31,3% sí que consideraba que su compañía podría hacer nuevas contrataciones, y un 21,6% no tenía claro entonces si ampliarían plantilla. Entre aquellos que sí estaban dispuestos a contratar durante 2021, un 44% matizó que solo serían contrataciones puntuales.

Pero de cara a los próximos dos años, un 64,3% afirma que incorporará nuevas personas a sus plantillas entre 2022 y 2023, años en los que también esperan que se produzca la recuperación económica hasta llegar a valores prepandemia. El 25,8% de los directivos dicen que no realizarán contrataciones en los próximos tres años, y un 10% piensa que lo harán a partir de 2023.

Preguntados por qué tipo de perfiles contratarán en los próximos años, el 46,8% de los directivos se decanta por puestos técnicos (sobre todo en grandes y medianas empresas) y un 27,3% por mandos intermedios (mayoritariamente para pequeñas empresas y microempresas).

Siete de cada diez directivos españoles encuestados afirman que no tienen previsto reducir sus plantillas en 2021. Entre aquellos que sí van a hacer recortes de personal (un 15,8%), más de la mitad van a realizar solo despidos puntuales o despidos que afectarán a entre un 1% y 5% de la plantilla. El 87,6% tampoco planea realizar despidos en los próximos dos años.

Sobre las inversiones que piensan realizar los directivos para los próximos años, la tecnología (59,5%) y la formación de empleados (49,1%) serán las áreas a las que destinarán más recursos. En el caso de la formación, esta inversión tendrá un doble objetivo: optimizar el desempeño de las plantillas (upskilling) y reciclarlos en nuevos puestos cuando sea necesario (reskilling). En tercer lugar, se sitúan las medidas de conciliación y flexibilidad para las plantillas (33,7%).

Un 29,9% también planea destinar recursos para mejorar los salarios de sus empleados, un 19,9% quiere mejorar sus herramientas de reclutamiento, selección y contratación, y un 9,6% invertirá en políticas de diversidad. Otros aspectos en los que van a realizar inversiones son en mejoras internas, diversificación del negocio, equipos y herramientas y en reducir su endeudamiento (4,8%).

Si analizamos la intención de inversión de los directivos según el tamaño de sus empresas, se puede ver cómo más allá de los intereses que comparten todos en común, un mayor porcentaje de ejecutivos de pequeñas empresas y microempresas tienen interés en invertir en tecnología. Mientras que la partida de reclutamiento, selección y contratación, así como la de políticas de diversidad es más importante para aquellos y aquellas que dirigen grandes y medianas compañías.

En cuanto a las diferencias por tipo de empresa, los representantes de empresas públicas muestran poco interés en invertir en la formación de empleados y en medidas de conciliación. Los directivos de empresas mixtas no dedicarán muchos recursos a reclutamiento y selección en comparación con el resto de organizaciones. Y los líderes de compañías privadas planean realizar menos inversiones en temas de diversidad.

La transformación digital de la empresa española

Preguntados por cuáles creen que serán los cambios más significativos que traerá la digitalización de sus empresas en los próximos años, un 54% de los directivos y directivas encuestados por Badenoch + Clark cree que lo más relevante será el mayor nivel de habilidades tecnológicas que tendrán los equipos en general. Un 51,2% de los encuestados piensa que también se podrá ver una enorme progresión en cuanto a softwares, programas, plataformas y herramientas.

Para el 44,7%, la integración de herramientas de Inteligencia Digital y Big Data en sus procesos será lo que más impacto tendrá en sus organizaciones. Un 28% considera que las tecnologías relacionadas con el Internet de las Cosas (IoT), que hace referencia a la conexión y comunicación de todo tipo de dispositivos a través de la Red, generará también mucho interés. Así como los sistemas y estrategias de seguridad informática o ciberseguridad para evitar ataques y robo de datos, algo que consideran muy importante el 23,4% de los líderes consultados. Otros avances quedan relegados a un menor impacto (uso de la realidad virtual, Blockchain, Cloud…).

En este punto, es interesante conocer cómo piensan los directivos y directivas de las diferentes generaciones que conviven en la empresa española pues la percepción de cuáles serán los cambios tecnológicos que más influirán en las organizaciones en los próximos años varía un poco según la generación a la que pertenecen los líderes.

Así, un mayor porcentaje de la Generación Y (Millennials) confían en que habrá un mayor nivel en las habilidades y un mayor número de herramientas tecnológicas, pero no creen que vayan a ver grandes avances en Ciberseguridad o en IoT.

Mientras que los más jóvenes, que pertenecen a la Generación Z, concentran los avances solo en cuatro áreas concretas: software y herramientas, IA y Big Data, Ciberseguridad y Blockchain.

La percepción también cambia según el puesto que ocupa la persona encuestada. Aquellos más próximos a Dirección y Gerencia, con objetivos más estratégicos, dan mayor importancia a las posibilidades de negocio que ofrecerán la IA y el Big Data. Mientras que los directores/as de área, que suelen cubrir puestos organizativos, muestran especial interés por las habilidades tecnológicas y las herramientas que puedan facilitar el trabajo en equipo en el futuro. Y los managers, más cercanos al día a día de la plantilla, centran su interés en las habilidades y herramientas que puedan facilitar el trabajo y también la seguridad en los procesos en los próximos años.

Sobre el punto en el que se encuentran las empresas españolas a la hora de abordar la digitalización, un 58,4% de los directivos españoles que han participado en este estudio consideran que sus empresas cuentan con los recursos necesarios para afrontar la transformación digital que necesitan, frente a un 41,6% que piensa que no disponen de los recursos suficientes.

Los directivos y directivas de grandes empresas son los que se sienten más preparados para afrontar esta digitalización (71,4%), porque muchas de estas compañías ya habían iniciado sus procesos antes de la pandemia. En el otro extremo se sitúan los directivos de microempresas, pues solo un 47,4% cree contar con los recursos suficientes. Entre las pymes, es curioso comprobar que hay un mayor porcentaje de líderes de pequeñas empresas con recursos frente a los de dirigen compañías de tamaño mediano.

Por último, consultados por los aspectos más importantes para abordar la transformación digital en sus empresas, la formación de los empleados es el aspecto señalado como más importante por el 46,7% de los directivos y directivas. El segundo aspecto considerado más importante es el apoyo de instituciones públicas (26,2%), seguido de mayor apoyo interno (16,5%) y contratación de nuevos perfiles cualificados (10,7%).

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas La pérdida de datos, uno de los problemas más comunes de las empresas, tiene solución, según Redkom emoCione!: el programa de desarrollo personal de Cione para ayudar a los ópticos con coaching a medida Vasck presenta Teaser de "Mandarina", single adelanto de "Alquimia 2.0" La tecnológica española Devo levanta una ronda de financiación de 250M de dólares liderada por TCV Recursos humanos, marketing y ventas ámbitos profesionales donde hablar inglés es imprescindible