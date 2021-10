El pintor murciano Álvaro Peña plasma su arte en la entrega de premios NYS 2021

El artista se proyecta al mundo con el diseño del cartel del espectacular evento que se realizará el 18 y 19 de noviembre en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Marbella El artista murciano Álvaro Peña se ha encargado de pintar la imagen del New York Summit 2021, la prestigiosa gala estadounidense que este año, y de forma excepcional, se realizará el 18 y 19 de noviembre en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Marbella. Una vez más y tal cual hizo en 2019, el creador nacido al sureste de España se proyecta al mundo con el diseño del cartel del espectacular evento.

“Ha sido todo un reto realizar el nuevo cartel del NYS, ya que este año no se pudo celebrar en Nueva York, pero será una gala al más puro estilo americano en Marbella. Este cambio de sitio me llevó a plantearme un cartel en donde aparezca una idea americana con una base española”, comentó Peña sobre la creación de la imagen y agregó: “Sobre la idea de puente de Brooklyn he querido resaltar el sol español tan típico de nuestra tierra”.

A su vez, resaltó: “Después de un año sin poder realizarse esta importante gala por la pandemia, la idea de puente entre el antes y el después me vino muy bien para representar ese camino de apertura hacia el futuro”.

Iniciándose a una edad muy temprana en el mundo del arte, casi de una manera innata, ha desarrollado su creación en las más diversas disciplinas artísticas de carácter multifacético. Peña es licenciado en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid, ha adquirido formación con importantes profesores, como pintores de la talla de Antonio López, y como autodidacta.

Con una trayectoria internacional reconocida, sus obras se han podido disfrutar en gran parte del territorio español, así como en países tan dispares como Lituania, Estados Unidos, Portugal, China, Suecia, Rumanía, Francia o Italia. A su vez, ha sido nombrado académico de la Real Academia de Alfonso X el Sabio y seleccionado para presentar su obra en el Instituto Cervantes de Estocolmo.

“A lo largo de mi trayectoria, cuando he dominado algo o me siento cómodo lo abandono para seguir indagando y viendo hasta donde puedo llegar. Actualmente estoy inmerso en la mezcla al límite del color, o sea, uniendo colores de complejidad cromática, es placentero llevar las mezclas a su límite”, comenta sobre el recorrido de su carrera y expresa: “Busco desafiar las reglas de la pintura clásica buscando nuevos significados en el espectador. Mi objetivo es crear universos de tensión estética y obsesiva”.

La extraordinaria gala New York Summit Awards se celebra cada año en noviembre en Nueva York, donde se premia a personas, organizaciones y empresas que trabajan con la finalidad de mejorar el mundo a través de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Este 2021, en una edición especial, el evento se desarrollará en España, concretamente en Marbella, antes de regresar nuevamente a la Gran Manzana en 2022.

La Fundación ICL, parte del grupo empresarial HAC Global, es una organización filantrópica registrada en la Ciudad de Nueva York, que trabaja para empoderar, elevar y dar una plataforma a la comunidad hispana por todo el mundo. Trabaja en los ámbitos de cambio climático, educación para líderes, creando puentes entre el mundo empresarial y los retos sociales y en diferentes proyectos de ayuda humanitaria.

Para más información y compra de entradas para acudir al evento NYS Awards 2021, que contará con magníficas actuaciones musicales, visitar la web oficial: www.nysummit.org