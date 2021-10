​Claves para organizar la economía doméstica La economía en el hogar ha de aplicarse con sensatez y realismo, definiendo de forma clara todas las necesidades esenciales que se han de cubrir con los recursos económicos de los que se dispone Redacción

martes, 26 de octubre de 2021, 10:46 h (CET) En muchas ocasiones se suele realizar un paralelo entre la gestión económica que realiza el Gobierno de un país con los fundamentos de la economía del núcleo familiar. Si se observa con cuidado se verá que la familia es un buen ejemplo en este aspecto. Y es que en ella se conjugan todos los elementos que juegan un papel relevante en el engranaje que se encarga de la administración y la gestión adecuada de los bienes: búsqueda del equilibrio entre ingresos y gastos, medidas para ahorrar, distribución adecuada, formas de proveer a los miembros de la familia de los recursos necesarios, etc.



Sin duda, la economía doméstica es una microeconomía que sirve como un ejemplo perfectamente extrapolable a otros espacios macroeconómicos. Bien planteada, reúne las características fundamentales para lograr un buen desarrollo de planificación y ordenación de los bienes e ingresos, aplicando buenas dosis de sentido común para cubrir necesidades y sortear los imprevistos.

La economía en el hogar ha de aplicarse con sensatez y realismo, definiendo de forma clara todas las necesidades esenciales que se han de cubrir con los recursos económicos de los que se dispone. En general, los gastos suelen producirse como consecuencia de tres aspectos fundamentales: Todo aquello que se considera de primera necesidad

Situaciones imprevistas o extras

Cuestiones prescindibles (son aquellas sobre las que se deben aplicar los recortes necesarios para equilibrar la economía doméstica)

Para realizar una gestión eficaz de la economía doméstica es necesario mantener en orden todas las facturas, elaborar un presupuesto familiar y crear un listado con todo aquello que se necesita de forma habitual. Es decir, los gastos fijos de una casa y sus habitantes. Para ello, es fundamental la implicación de todos los miembros de la familia.

Por otra parte, en el hogar se pueden producir situaciones imprevistas o extras que es necesario afrontar, así como cuestiones desconocidas que nos asaltan en el momento más inesperado y que no deben cogernos desprevenidos. De hacerlo, podrían poner en peligro el temido fin de mes. Para combatir este aspecto es necesario fomentar la cultura del ahorro en el núcleo familiar. Este es uno de los principios básicos de una economía doméstica saneada.

Existen algunos consejos que pueden ayudarnos a ahorrar en el hogar: Apagar luces innecesarias y utilizar bombillos de bajo consumo

Aislar la vivienda del calor y el frío

Ajustar la temperatura de la nevera

Sustituir el baño por la ducha

Cerrar grifos y arreglar los que gotean

Realizar una única compra semanal, en vez de diferentes pequeñas compras

Elaborar una lista de compra y comparar precios

Aprovechar ofertas, descuento de cheques y marcas blancas

