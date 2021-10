Todo sobre WorldFans, una plataforma para creadores de contenido Cuenta con numerosos aspectos diferenciadores que están elevando cada vez más su nivel de popularidad Redacción

martes, 26 de octubre de 2021, 08:47 h (CET) Cuando la base de fans de un influencer crece lo suficiente como para plantear la posibilidad de dar forma a contenidos exclusivos, son numerosas las alternativas por las que optar, las cuales permiten obtener una remuneración. Sin embargo, muchas de ellas aplican porcentajes bastante elevados. No es el caso que nos ocupa. Y es que hoy hablaremos de WorldFans: la plataforma para creadores de contenido con las comisiones más bajas del mercado. Cada influencer obtiene el 85 por ciento de los ingresos que genera, evitando los típicos cargos ocultos que posteriormente suelen surgir de manera adicional.

Así funciona WorldFans

No importa si son creadores de contenido, influencers o artistas: en ambos casos se puede monetizar la base de fans. Pero, ¿de qué manera? Simplemente publicando contenidos pagados y exclusivos a los cuales solo tiene acceso la comunidad que paga por disfrutar de ellos.

Dichos contenidos pueden ser muy variados, abarcando desde fotografías y vídeos hasta mensajes privados e incluso retransmisiones en directo. Son numerosos los fans que no se conforman con los contenidos que pueden consumir de forma gratuita, así que muchos de ellos van más allá y deciden apoyar económicamente a su creador favorito.

Qué mejor manera de hacerlo que a través de una plataforma que saben que no abusará de comisiones, reproduciendo en la misma los diversos contenidos para los que hay que abonar una cantidad. La cifra de la que hablamos depende del creador. En este sentido WorldFans también destaca por encima de otras plataformas, ya que ofrece una amplísima libertad para que los creadores de contenido se sientan a gusto.

Si un influencer cree que un euro ha de bastar para que los usuarios tengan acceso a sus contenidos exclusivos, puede optar por esa cifra. Por supuesto, si estima oportuno que el importe ha de ser mayor, puede establecerlo sin problemas.

Otro aspecto destacable guarda relación con los pagos. No solo hablamos de la versatilidad planteada por WorldFans, ofreciendo la posibilidad de pagar tanto en euros como en dólares y libras, lo cual evita las típicas pérdidas por las abusivas comisiones al hacer cambios de divisas. Por si fuera poco, los pagos son semanales. No hay que esperar todo un mes para cobrar las ganancias obtenidas con la plataforma, lo cual traslada tranquilidad y confianza a los creadores de contenido.

Gracias a hacer uso de un modelo de circuito corto con origen creador de contenido y destino consumidor, WorldFans dice adiós a los intermediarios habituales. Para tal fin emplea una nueva forma de monetización, la cual está demostrando ser muy eficaz en todos los sentidos. De hecho, se trata de uno de los puntos fuertes de este modelo. No importa si se trata de un podcaster, un profesor de guitarra o un periodista: en todos los casos el creador tiene un control total no solo sobre los precios, sino también el contenido.

Los anunciantes no influyen de ninguna manera, ni directa ni indirectamente, logrando así que los contenidos sean íntegros. Cada creador se ve capaz de desarrollar nuevos trabajos, contando con el apoyo de su comunidad de fans. Además, lo hace en un entorno libre de publicidad, trolls y algoritmos para crear un flujo de ingresos predecible.

Plataforma cada vez más grande

Los aspectos detallados en anteriores párrafos han dado pie a que WorldFans crezca exponencialmente. Tanto es así que, a día de hoy, abarca una amplia comunidad de creadores de diferentes temáticas: deporte, fotografía, moda, música, gente, diseño y un largo etcétera.

Desde una popular personalidad de un reality show hasta un pequeño artista independiente que hace dibujos animados o cómics que aún son desconocidos para el público en general: todo creador de contenido tiene cabida en WorldFans, manteniéndose a buen recaudo sus datos personales.

Además, las transacciones tienen lugar bajo condiciones óptimas de seguridad. Por otra parte, en esta plataforma no hay contenido para adultos, diferenciándose de sitios web como OnlyFans, Patreon o MYM.

WorldFans cuenta con numerosos aspectos diferenciadores que están elevando cada vez más su nivel de popularidad. Poco a poco más creadores de contenido están pasando a hacer uso de este sistema tan útil a la hora de monetizar una base de fans, indistintamente del número de seguidores con los que cuente el influencer en cuestión.

