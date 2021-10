Disfrutar de unas nécoras de la Ría a domicilio gracias a Marisco Galego Emprendedores de Hoy

lunes, 25 de octubre de 2021, 11:40 h (CET)

Una reunión familiar o con amistades en Galicia no puede tener otro plato fuerte en la mesa que un delicioso plato de marisco, con el que todos los asistentes quedarán satisfechos. Uno de los productos del mar favoritos en Galicia son las nécoras, un cangrejo de mediano tamaño que es muy apreciado en la gastronomía española.

Este manjar, considerado por su fina carne como uno de los crustáceos más deliciosos, debe prepararse muy bien para poder disfrutar de su inmenso sabor una vez servido en mesa. Para saber dónde comprar nécoras de la ría, la respuesta es Marisco Galego, una empresa que ofrece a los amantes de la buena comida mariscos a domicilio de excelente calidad, tan frescos que llegan vivos.

Beneficios de las nécoras Este marisco, procedente de las rías Bajas gallegas, puede alcanzar hasta los 12 centímetros de longitud y un peso que oscila normalmente entre los 70 y los 300 gramos. Posee valores nutricionales como fuente de energía, grasas, proteínas, vitaminas A, B3, B9, B12 y E, con beneficios para el sistema inmunitario, la reproducción, el correcto funcionamiento del corazón, los pulmones y los riñones. Los profesionales de la salud también recomiendan el consumo de nécoras para la producción de glóbulos rojos y la formación del ADN.

De acuerdo con Marisco Galego, que se encarga de llevar a domicilio las piezas más frescas y selectas de este marisco directamente sacadas del agua, la nécora ofrece una carne exquisita que se puede disfrutar en diferentes texturas y sabores, desde la carne del interior de las patas hasta la del cuerpo.

La forma de cocción más óptima Marisco Galego recomienda cocinar los mariscos con agua salada. Si no se tiene al alcance agua de mar, se pueden agregar 60 gramos de sal por cada litro de agua en una olla grande. Los expertos señalan que si se cocina la nécora directamente sacada del mar, previamente esta debe pasar por agua fría para evitar que sus patas se caigan. Si los crustáceos están vivos, se recomienda poner el agua a fuego fuerte y sumergirlos. De lo contrario, se puede esperar a que el agua hierva para echarlos a la olla.

Las nécoras hembras se diferencian por tener un caparazón más redondo, mientras que los machos lo tienen en forma triangular. Esto es un factor muy importante a tener en cuenta a la hora de adquirirlos, ya que las nécoras hembras se distinguen por ser más deliciosas, al contener más carne que los machos. De todas maneras, se trate de una nécora hembra o macho, si estas son adquiridas en la empresa Marisco Galego, existe garantía de calidad y buen sabor.

El mar de Galicia y las rías son uno de los ecosistemas más completos de mariscos en todo el planeta, lo que ha convertido a este territorio en un atractivo turístico visitado por millones de personas anualmente que vienen con la intención de degustar los productos más exquisitos sacados directamente del agua. Gracias al servicio a domicilio que ofrece Marisco Galego, los comensales podrán disfrutar de unas nécoras totalmente frescas y deleitar sus paladares con un crustáceo tan sabroso como este.

