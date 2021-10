Cómo calcular gratis un presupuesto de Outsourcing en MyTaskPanel Consulting Emprendedores de Hoy

lunes, 25 de octubre de 2021, 12:02 h (CET)

Gracias a la modalidad conocida como agile squad, los equipos de trabajo que operan bajo esta forma de servicio aplican estrategias de colaboración que están revolucionando el mercado. Debido a los cambios del entorno y las nuevas necesidades, el outsourcing sigue creciendo y evolucionando cada vez más.

Estos grupos son, por lo general, un equipo de trabajo pequeño, autónomo y multidisciplinario que lleva a cabo un proyecto, valiéndose de metodologías ágiles, como Scrum o Kanban. Es la evolución de la clásica modalidad de outsourcing, time & material y presenta varias ventajas con respecto a esta última.

Para conocer el coste de contratar un equipo de outsourcing en la modalidad agile squad, MyTaskPanel Consulting ha creado la calculadora digital más simple y eficiente.

¿Cómo funciona el agile squad? Aunque no forman parte del plantel de personal de las empresas, los agile squads generan grandes resultados por la flexibilidad y la autonomía con la que funcionan, además de que consiguen reducir gastos de nómina.

Los integrantes de estos equipos son capaces de adelantar más de un proyecto de manera simultánea, sin ningún problema. Para ello, aplican las metodologías ágiles, en especial la conocida como Scrum. Esta última permite aumentar el valor de un producto en desarrollo, haciendo seguimiento de los avances obtenidos en un tiempo no mayor a cuatro semanas.

Beneficios de tener equipos outsourcing En tiempos de digitalización como consecuencia de la pandemia del COVID-19, la demanda de profesionales en las tecnologías de la información se mantiene en constante crecimiento. Sin embargo, se registra una escasez de personal capacitado en IT, realidad que se ha convertido en un problema actual.

Por esta razón, empresas como MyTaskPanel Consulting, reconocida por la revista CIO Applications dentro del “Top 10 Service Agile Consulting Europe Companies 2020“, comenzaron a ofrecer soluciones con equipos de outsourcing que trabajan bajo la clásica modalidad de staff augmentation o la novedosa agile squad, sin límites de horas ni permanencia. En pocas palabras, una de las mejores opciones del mercado por el profesionalismo y el bajo coste.

Por lo general, un equipo outsourcing está conformado por un líder o Team Manager, encargado de garantizar que se cumpla con lo esperado. Esto beneficia a las empresas al momento de entablar una comunicación directa sobre el responsable del grupo, para resolver las dudas y contextualizar los avances. Por su parte, el Tech leader, otra de las figuras del grupo, asegura la calidad técnica del equipo, mientras que el analista se ocupa de la funcionalidad del aplicativo solicitado. Pueden ser necesarios, también, uno o varios desarrolladores, así como un UX Designer, responsable de crear el producto requerido, es decir, la idea, para plasmarla digitalmente.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.