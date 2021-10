Parque Aventura Amazonía Cercedilla, ideal para quienes disfrutan de la naturaleza Contiene variados circuitos que tienen 114 juegos distintos y 33 tiralíneas para recrearse con amigos y familiares Redacción

lunes, 25 de octubre de 2021, 19:26 h (CET) Las personas que prefieren realizar actividades al aire libre y deleitarse con ambientes naturales tienen diferentes opciones en Madrid. Y una que sirve tanto para adultos como para los chicos de la familia, es el Parque Aventura Amazonía Cercedilla. Si de tirolíneas se trata, este es el más grande de los parques en Madrid, con más de 2.000 m de juegos. Siendo también una de las referencias más citadas como parque de aventuras en Europa, está ubicado en el Valle de la Fuenfría de la Sierra de Guadarrama. Contiene variados circuitos que tienen 114 juegos distintos y 33 tiralíneas para recrearse con amigos y familiares. 7 circuitos para todos los gustos y edades Como dijimos este en un parque aventura donde tienen cabida niños, jóvenes y gente ya entrada en años. Y para cada estrato, el parque dispone circuitos especialmente diseñados con el fin de preservar la seguridad de los usuarios. Revisemos rápidamente cada uno de los 7 circuitos que encuentras en el Parque Aventura Amazonía Cercedilla.

Kids Es el circuito pensado para los niños. Y por esto, sus juegos tienen poca altura, alcanzando en promedio 1,7 m. Consta de 3 tirolíneas y 18 juegos, en los cuales los padres y representantes pueden acompañar a los niños durante la diversión. Explorador

Circuito ideal para el inicio en este tipo de actividades, tanto por niños como por jóvenes. O también para personas mayores que no han incursionado en los parques Madrid de aventuras. Tiene 4 tirolíneas y 21 juegos poco complejos, con un promedio de altura de 3,0 m.

Jungla

Como su nombre indica, está rodeado de grandes árboles y vegetación frondosa. Constituye un nivel de dificultad adecuada para jóvenes y adultos. Está conformado por 2 tirolíneas y 15 juegos, donde la altura media es de 3.8 m.

Aventura

La dificultad se hace más exigente y se generan mayores niveles de adrenalina en este circuito. Estamos hablando de una altura media de 7,0 m en sus juegos. Y existen 4 tirolíneas y 17 juegos para escoger.

Canopy

Es la opción para aventureros experimentados, y que prefieren estar suspendidos en el aire por unos minutos más. Cada una de sus tirolíneas mide 470 m de largo. Además, puede disfrutar hasta de 9 juegos distintos en este circuito.

Deportivo

Es el circuito que ofrece el Parque Aventura Amazonía Cercedilla para los aventureros más osados. Incluso, cuenta con el Salto de Tarzán donde podrá emular al héroe de la antigua serie de TV. Contiene los juegos de mayor dificultad del parque. Lo conforman 4 tirolíneas y 20 juegos, con una altura promedio de 10.0 m.

X-Trem

Es el nivel de máxima complejidad del parque. Además de ser intrépidos, quienes opten por este circuito deben tener buenas condiciones físicas para hacer los recorridos. Cuenta con una sola tirolínea y 8 juegos, que alcanzan en promedio 11,0 m de altura.



Cómo llegar desde Madrid

Para quienes ya conocen la capital de España es muy fácil llegar a este fantástico parque. Sin embargo, si eres un turista en Madrid, las siguientes indicaciones podrían serte de ayuda. Claro está, que solamente en el caso de que no pagues un servicio especial que incluya en su circuito una visita al parque.Si alquilas un coche, o tienes uno particular, la ruta más rápida toma alrededor de 1 hora con 9 minutos para llegar a destino. Empalmando las vías M-30, M-600, M-614 y M-600, entre otras, pasarás por Torrellodones, Collado Villalba y Guadarrama. Luego llegarás a Cercedilla, donde continuarás recto hacia la Ctra. de las Dehesas.Otra alternativa es llegar a Cercedilla partiendo por Alcobendas, dirigiéndose luego por Tres Cantos y Colmenar Viejo. Pero por esta ruta se tardan unos minutos extras en llegar.Y en caso de querer usar trasporte público, puede optar por la línea de autobús 684, que parte desde la estación de metro Moncloa. O usar la línea C8 de la red de trenes de Madrid, desde alguna de las estaciones Atocha, Chamartín, o Villalba.Como ve, hay distintas formas de llegar a Parque Aventura Amazonía Cercedilla. Y constituye una opción diferente para celebrar ocasiones especiales. Siendo una alternativa divertida, saludable y apta para disfrutar con cualquier edad.

