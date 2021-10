Espectáculos musicales que escapan al algoritmo, en Teatro del Barrio

Los musicales también son para el Teatro del Barrio. Pero no cualquier musical: espectáculos diferentes, experimentales y con música para todos los gustos Los musicales también son para el Teatro del Barrio. Pero no cualquier musical: aquí hay una pastilla gigante en el escenario, un festival de colores, brillos y un banquete de otro mundo y otra dimensión. Así se da la bienvenida al nuevo disco de la banda Ojo Último, que se titula Veneno Sexy. Para los no iniciados: Ojo Último escapa al algoritmo, y su espectáculo Superinteligencia e Hiperlucidez supera todo lo previsible y acerca la performance al lenguaje musical. Es un experimento escénico inédito que se estrenará los próximos 27 y 28 de octubre en el Teatro del Barrio, y al que seguirá, el 30 de octubre, un concierto de presentación de ese nuevo álbum.

También está la increíble historia de Elisa y Marcela, el primer matrimonio lésbico del que se tiene registro en el Estado Español, y se produjo (atención) por la Iglesia y en 1901. La aventura la cuenta, aquí, la compañía A Panadaría en clave de comedia musical: dos mujeres se casan en la iglesia de San Xurxo, una de ellas vestida de hombre. Es una historia de persecuciones policiales, huidas en diligencia, cambios de identidad e informaciones manipuladas. Las cómicas de A Panadaría presentan una reconstrucción irreverente de un suceso real. Una comedia musical donde lo verídico parece invento. Elisa y Marcela es una historia de amor a contratiempo. El montaje obtuvo, entre otros galardones, el Premio del Público en la 34 Mostra Internacional de Teatro de Ribadavia; el Premio al Mejor Espectáculo, Mejor Dirección, Mejor Texto Original y Mejor Actriz Protagonista (Areta Bolado) en los Premios María Casares 2018; o el Premio del Público y Premio Mejor Actriz (ex-aequo) en FETEGA 2018.

Y para un fin de semana de Noche de Difuntos que será sonado, el 29 y el 30 se tendrá más música: un homenaje escénico que sonará a jazz y rendirá tributo a Emerson, Lake & Palmer, mítica banda del rock británico en los años 70. Será el gran Jaume Vilaseca Trío quien lo interprete en su espectáculo Tarkology, convirtiendo aquellos temas en un set list renovado. Jaume Vilaseca Trío reconoce haber encontrado un tesoro. Un tesoro conocido, pero tampoco tanto: una música y un repertorio demasiado ligados a un contexto que, sin embargo, pueden interpretarse con la naturalidad de un trío de jazz experimentado, y convertirse en un set list renovado. Las composiciones, en especial las de Emerson, a quien va dedicado principalmente este homenaje, brillan en su viraje más jazzístico con bellos pasajes y espacios sonoros que son un regalo para la improvisación. Todo ello sin olvidarse de algunos experimentos vibrantes en forma de fuga, del protagonismo sorprendente de la percusión, o de algunas melodías eternas del poeta Lake.

Que el ritmo no pare tampoco para las espectadoras más jóvenes: un domingo más, en la mañana del 31 de octubre y cambio de hora mediante, recibiremos a Aúpa leré, un concierto escénico y percutado pensado para niñas y niños de entre seis meses y ocho años. Agua, aire, tierra y fuego, Aúpa Leré es como un juego. Teniendo como eje conductor los cuatro elementos de la naturaleza y y añadiendo elementos característicos en las rutinas de la infancia (los juguetes, la luna y el sol, la merienda, etc.) se van sucediendo canciones originales con textos sencillos y pasajes musicales con instrumentos de la familia de la percusión. En la segunda parte del espectáculo se reparten instrumentos de percusión entre el público asistente y realizamos diversas actividades tocando y experimentando colectivamente la expresión y la creación artística. La voz y la percusión constituyen los primeros medios por los que seres humanos comienzan a comunicarse y expresarse musicalmente: cantando y tarareando canciones, palmeando, golpeando y agitando objetos (sonajeros, cascabeles, campanillas, tambores, etc.) y es una fuente de alegría y satisfacción en su reconocimiento del mundo que les rodea. El espectáculo contribuirá al desarrollo de su memoria auditiva y su discriminación auditiva.