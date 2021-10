‘Mujer soberana de tu cuerpo’, una herramienta para empoderarse Emprendedores de Hoy

Varias estadísticas y numerosos estudios sociales afirman que gran parte de la población femenina del mundo tiene muy poca autonomía sobre su cuerpo. Actualmente, millones de niñas, adolescentes e incluso mujeres adultas tienen muy poco acceso a educación sexual, menstrual y reproductiva, la cual les impide conocer plenamente su cuerpo.

Coaches expertas en feminidad como Mariló Sánchez afirman que, en el momento en que dichas mujeres comienzan a ser conscientes de sí mismas, pueden empoderarse mejor y comenzar a ser mucho más felices. Tomando todo esto en cuenta, dicha experta ha redactado recientemente el libro Mujer soberana de tu cuerpo, que puede encontrarse ya en librerías o Amazon, y que, a través del cual, pretende ayudar a mujeres de todas las clases a despegar y explotar todo su potencial de manera sana e intuitiva.

Razones por las que promover la consciencia femenina y el conocimiento intuitivo como valores imprescindibles El año 2020 fue una época cargada de grandes cambios a nivel económico y político, pero sobre todo social, a través de la cual fue posible conocer las historias, conferencias y vivencias de cientos de mujeres que, a lo largo de sus vidas, han sido víctimas de una educación sexual mediocre, que les ha impedido conocer sus cuerpos apropiadamente.

En este contexto, brindar respuestas a aquellas mujeres que tienen numerosas dudas acerca de su anatomía y el funcionamiento de la misma, diversas organizaciones no gubernamentales y activistas en pro del movimiento feminista se han dedicado a ofrecer orientación a aquellas mujeres que quieran conectar y aprender más acerca de su feminidad y todo lo que abarca.

Con el objetivo de dar un paso más allá en la lucha por un mundo más justo, en el que la feminidad y la consciencia femenina sean más aceptados y tomados en cuenta, Mariló Sánchez ha lanzado al mercado su libro Mujer soberana de tu cuerpo, en el que enseña a hombres y mujeres a conocer la anatomía y mente humana con el objetivo de mostrar a las personas cómo “el hombre y la mujer estamos para caminar juntos y unidos, no para pelarnos ni luchar”.

Mujer soberana de tu cuerpo, una herramienta versátil para comprender la feminidad Desde un inicio, Mariló Sánchez contempló este libro como una herramienta no solo diseñada para mujeres, sino para hombres, a través de la cual es posible entender todos los tabúes que la sociedad tiene en contra de la feminidad hoy en día, y como la misma afecta el desempeño y empoderamiento de la mujer.

Temas como la atención sanitaria limitada, cómo abordar la educación sexual y la llegada de la menstruación de forma asertiva y responsable, aprender a reconocer correctamente las partes del cuerpo de la mujer y entender la influencia del patriarcado hoy en día son solo algunos de los tópicos que se abordan en este novedoso libro. Ya que hay mucha diferencia entre el empoderamiento a la mujer que se está escuchando en la sociedad y el empoderamiento femenino.

En definitiva, el gran desconocimiento y poca autonomía sobre su cuerpo que tienen las mujeres hoy en día es un fenómeno social muy preocupante, que a menudo afecta el desarrollo de las personas en su vida cotidiana. Contar con un espacio seguro y libre de prejuicios en el cual se puedan plantear todas estas preguntas es de suma importancia para avanzar como sociedad y continuar luchando por la igualdad de género.

