Clínica Tarrazo, especialistas en conseguir la mejor versión de cada paciente

Hay distintos factores que aceleran el envejecimiento de la piel y la aparición de arrugas y líneas de expresión marcadas como el paso del tiempo, la continua exposición al sol, la herencia genética o el estrés del día a día.

En la sociedad actual, cada vez hay más consciencia sobre el cuidado de la piel. Es por eso que cada vez más centros se especializan en ofrecer servicios para mantener un aspecto joven y retrasar la aparición de los signos de la edad.

Clínica Tarrazo es una de las clínicas especializadas en cirugía plástica, estética y reparadora y medicina estética regenerativa con más experiencia de Madrid, que lleva más de 30 años ofreciendo sus servicios a pacientes que desean ser su mejor versión.

Los profesionales comprenden que la aparición temprana de arrugas, imperfecciones y flacidez puede suponer un problema para muchas personas y por ello ofrecen a sus pacientes procedimientos como el lifting facial, que consigue un rejuvenecimiento del rostro por completo, además de muchos otros servicios para el cuidado facial y corporal que pueden encontrarse en su página web.

El lifting facial, o ritidectomía, consiste en la recolocación de la piel para eliminar la flacidez, piel sobrante o colgante y alisar las arrugas que puedan apreciarse en el rostro del paciente. Con este procedimiento, se consigue una tez tersa y elástica, unos rasgos faciales definidos y en general, un rostro más joven y radiante.

No obstante, para que la operación quede natural es importante que el cirujano que la va a realizar tenga experiencia y domine las últimas técnicas de vanguardia, ya que de lo contrario, los resultados pueden ser no deseados. Es por ello que hacer una buena elección del especialista es una de las decisiones principales que se deben tomar con mucha precaución.

En Clínica Tarrazo, el especialista en este tipo de procedimientos es el Doctor Manuel Tarrazo, director clínico y pionero en implementar las más novedosas técnicas de medicina estética regenerativa y cirugía plástica, estética y reparadora en sus consultas privadas en Alcobendas y Santo Domingo.

El Doctor Tarrazo es experto en una gran variedad de tratamientos enfocados al cuidado de la piel y del cuerpo, pero sobre todo es especialista en conseguir resultados naturales con la mínima invasión.

Este resultado es una combinación entre la última tecnología en cuidado corporal y facial, las mejores técnicas, la destreza del equipo médico y la complicidad que nace entre el doctor y el paciente.

En Clínica Tarrazo apuestan por ofrecer al paciente un cuidado cercano, basado en la confianza y la complicidad. Su objetivo es buscar la máxima implicación con cada caso en particular e identificar las necesidades de cada persona para adaptar los tratamientos a cada cuerpo.

Esto se consigue mediante la realización de una prevaloración sin compromiso, en la que médico y paciente expresarán sus expectativas y necesidades y planearán juntos el proceso para conseguir el mejor resultado.

Clínica Tarrazo brinda una atención de calidad a través de los tratamientos más innovadores y el personal más cualificado. Un equipo médico especialista en conseguir el bienestar de sus pacientes, mediante una atención personalizada en sus clínicas de Alcobendas (Madrid) o Santo Domingo (República Dominicana).

Sin duda, es un centro especializado en el cuidado de sus pacientes y en conseguir que estos sean su mejor versión.

