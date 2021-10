Still Morris en Valencia: 28 de octubre en 16 Toneladas

Nacido en Barcelona y tras pasar gran parte de su vida en Palma, este intérprete actualmente está afincado en Valencia. Ha lanzado ya ocho discos —en inglés y catalán— (Nord Enlla, el musical; A Prop; Accés Obert; Cat; Second Hand Rain; Face to Face; Voldria y Now I Know) con claras influencias de los clásicos del rock, pero también de la nova cançó. Además, ha publicado el libro Cambio de ritmo (Plataforma editorial).



Tras tocar en sus inicios en varias bandas de versiones, durante algunas décadas dejó en suspenso su carrera musical para dedicarse a otras tareas profesionales. No obstante, desde hace una década este artista decidió dar un giro a su vida y regresar a la música con composiciones propias.



Sus influencias están basadas en los clásicos del rock, Beatles, Dylan, Rolling, Young, Creedence, etc., así como en cantautores de la nova cançó, Llach o Raimon.

Él y su banda han actuado ya tres veces en Valencia y esta vez vuelve con un repertorio fresco y potente, con canciones que navegan entre el pop, el rock y la cançó catalana.

Still Morris —alter ego de Eloi Pardo— y su banda actuarán en Valencia el 28 de octubre a las 22:00 h en la sala 16 Toneladas (C/ de Ricardo Micó, 3).



Entradas en https://movingtickets.com/detalle/Entradas-Still-Morris-concierto-en-Valencia/