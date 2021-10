Las series SAI iPlug SE e iDialog de Riello UPS ofrecen tranquilidad asegurada contra problemas eléctricos Comunicae

jueves, 21 de octubre de 2021, 17:34 h (CET) Riello UPS se presenta desde Italia con una amplia oferta de sistemas de alimentación ininterrumpida (UPS), basados en varias arquitecturas tecnológicas prueba de su experiencia en el sector. La serie iPlug SE y la gama iDialog de Riello UPS ofrecen a familias y gerentes de negocios de restauración los mejores SAI para una adecuada protección contra sobretensiones y cortes de suministro Riello UPS, empresa que diseña y produce en Italia para asegurarse el control directo de la calidad y la fiabilidad de sus productos, presenta las series SAI iPlug e iDialog. Tras exhaustivas pruebas de sistemas de alimentación ininterrumpida, todos sus dispositivos mantienen los más altos niveles de prestaciones y competitividad aplicados a la solución ideal para la protección de ordenadores, periféricos y TPV.

El modelo iPlug SE 600, ideal en entornos domésticos y para el sector de la restauración

Este dispositivo de la serie SAI iPlug, compacto y con un uso versátil, es el mejor aliado para la protección contra sobretensiones y cortes de suministro. En ausencia de red, la carga es alimentada por su inversor con onda pseudo sinusoidal durante el tiempo necesario de cierre de los sistemas informáticos. Por sus líneas ergonómicas, resulta la solución UPS ideal para los hogares, porque su estética se integra con la decoración de cualquier vivienda.

Además, la versatilidad de uso y el exclusivo pasacable del iPlug SE600, creado para optimizar el espacio ocupado y evitar tropiezos por culpa de sus cables, ofrece un bonito diseño en bares y restaurantes, certificando la seguridad para empleados y clientes. Además, estos negocios podrán estar tranquilos porque si el equipo se apagó por fin de autonomía después de un fallo de red, el UPS arrancará automáticamente cuando reciba de nuevo alimentación (Auto restart), asegurando que los TPV en hostelería no se resientan por problemas eléctricos.

Riello UPS, sensible al ahorro energético, incorpora en la serie iPlug SE una tecla de apagado capaz de reducir los consumos durante períodos de inactividad prolongados. Evitando, de este modo, una excesiva descarga de la batería, la sobre corriente o un cortocircuito, y contribuyendo a la disminución del importe de las facturas de electricidad en hogares y hostelería.

Los modelos Idg 600 e Idg 800, fácil instalación para una óptima protección

La gama iDialog es la solución económica y fácil de instalar en hogares y negocios de restauración a la hora proteger equipos informáticos como ordenadores, Media Centers y periféricos, TV, Home Cinema, Receptores vía satélite y Digital Terrestre, lectores y grabadores de DVD, módem y router xDSL, además de electrodomésticos pequeños. Con un diseño compacto y moderno, también aseguran el correcto funcionamiento de los TPV en hostelería, por lo que estéticamente y funcionalmente se convierten en piezas fundamentales de este sector empresarial.

Realmente silenciosos gracias a la adopción de componentes de alta frecuencia y a la ausencia de partes móviles, ambos modelos permiten el máximo confort en casa y la ausencia de ruidos molestos en bares y restaurantes. En concreto, el modelo Idg 600 dispone de una potencia de 600 vatios y 360 voltios, mientras que el modelo Idg 800 funciona con 800 vatios y 480 voltios. Con muy bajos consumos, su rendimiento es del 99%, lo que supone a familias y empresarios hosteleros un ahorro en electricidad.

Su funcionamiento de comunicación avanzada es posible gracias a su potente software PowerShield3, que en caso de ausencia de red puede cerrar de manera segura los sistemas informáticos conectados. En concreto, PowerShield3 gestiona eficaz e intuitivamente el UPS mediante la visualización de gráficos de barras con la principal información.

Además, si el equipo se apagó por fin de autonomía después de un fallo de red, ambos modelos también arrancarán de forma automática cuando reciban de nuevo alimentación (del mismo modo que le sucede al modelo iplug SE600) gracias a Auto restart.

