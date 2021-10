Schaeffler desarrolla nuevas tecnologías para la industrialización de la producción de hidrógeno Comunicae

jueves, 21 de octubre de 2021, 15:39 h (CET) Schaeffler es líder del consorcio para el subproyecto "Stack Scale up- Industrialización de la Electrólisis tipo PEM" del proyecto insignia de hidrógeno H2Giga. El objetivo consiste en desarrollar nuevas tecnologías y procesos de producción escalables para las pilas (stacks) de combustible tipo PEM (Proton Exchange Membrane) a baja temperatura. Los conocimientos expertos de Schaeffler en tecnologías de producción y electroquímica son un factor determinante para el éxito en este mercado en crecimiento La cadena energética del hidrógeno verde es una vía para alcanzar un futuro sostenible y neutro en carbono, y por consiguiente, ofrece un potencial significativo en la lucha contra el cambio climático. En este contexto, las soluciones de Schaeffler pueden aplicarse tanto en el uso de hidrógeno en pilas de combustible como en la producción de hidrógeno mediante electrólisis. "Un hito importante en el camino para lograr una cadena energética limpia basada en el hidrógeno verde es la capacidad de producir hidrógeno a escala industrial”, ha comentado el Dr. Stefan Spindler, CEO Industrial de Schaeffler y miembro del Consejo Nacional del Hidrógeno de Alemania. "Gracias a su capacidad tecnológica, Schaeffler está bien situada para actuar como partner estratégico en muchas etapas de este proceso, por ejemplo suministrando productos para las pilas (stacks) de combustible."

El hidrógeno como unidad de negocio estratégica de la división Industrial

Las enormes oportunidades que ofrece el hidrógeno verde tienen un lugar destacado en la Hoja de ruta 2025 de Schaeffler. Como proveedor integrado de los sectores de la automoción y la industria, Schaeffler está preparada para aprovechar colaboraciones y sinergias entre múltiples disciplinas a fin de desarrollar y producir tecnologías para el sector del hidrógeno.

La división Industrial de Schaeffler cuenta con una unidad de negocio estratégica del hidrógeno que reúne y coordina las distintas actividades relacionadas con el hidrógeno. “Llevamos mucho tiempo trabajando como proveedores de componentes y servicios que son cruciales para producir energías renovables de manera fiable y rentable, en particular la energía eólica”, ha señalado Bernd Hetterscheidt, responsable de la unidad de negocio estratégica del hidrógeno de Schaeffler. “Ya estamos estrechamente alineados con sistemas que generan una cuota importante de la electricidad verde utilizada para generar hidrógeno mediante electrólisis. Nuestra fuerte asociación con clientes en este ámbito, combinada con nuestros conocimientos expertos ya establecidos en electroquímica y sistemas de producción escalables con rapidez, son factores decisivos para tener éxito en el mercado.”

H2Giga: industrialización de la electrólisis del agua

Para la industrialización de la electrólisis del agua, más de 130 empresas e instituciones participan en el proyecto insignia de hidrógeno H2Giga que ha recibido alrededor de 500 millones de euros en financiación del Ministerio Federal de Educación e Investigación (BMBF) de Alemania. El objetivo de dicho proyecto consiste en desarrollar sistemas y métodos para la producción industrial de los componentes y sistemas electrolizadores necesarios para que el hidrógeno verde sea rentable y esté disponible en abundancia. Schaeffler actúa como líder del consorcio en uno de los subproyectos: "Stack Scale-up - Industrialización de la electrólisis tipo PEM". Este subproyecto consta de nueve partners industriales y de investigación y se propone acelerar el desarrollo de tecnologías de pilas (stacks) y de procesos de producción de serie a gran escala para los componentes principales de la electrólisis a baja temperatura. En este proyecto, las competencias principales de Schaeffler en ingeniería y conformación de materiales, tecnología de superficies y electroquímica desempeñarán un papel decisivo para desarrollar nuevos productos y soluciones en la tecnología del hidrógeno. Asimismo, sus conocimientos expertos en industrialización ayudarán a traducir las innovaciones resultantes en una producción en serie.

Grupo Schaeffler – We pioneer motion

Como proveedor global líder de los sectores de automoción e industrial, el Grupo Schaeffler impulsa desarrollos innovadores en los ámbitos del movimiento y la movilidad desde hace más de 70 años. Con tecnologías, productos y servicios innovadores para accionamientos eficientes en CO2, la movilidad eléctrica, la industria 4.0, la digitalización y las energías renovables, la compañía es un partner fiable para hacer que el movimiento y la movilidad sean más eficientes, inteligentes y sostenibles. La gama de productos incluye componentes de precisión y sistemas para aplicaciones de transmisión y chasis, así como soluciones de rodamientos y casquillos de fricción para un gran número de aplicaciones industriales. En 2020, el Grupo Schaeffler generó un volumen de negocios de aproximadamente 12.600 millones de euros. Con alrededor de 83.900 empleados, Schaeffler es una de las mayores empresas del mundo de propiedad familiar. Con más de 1.900 registros de patentes en 2020, Schaeffler ocupa el segundo lugar en el ranking de las empresas más innovadoras de Alemania según la Oficina Alemana de Patentes y Marcas.

