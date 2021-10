¿Qué tipos de drones existen? Aeroescuela Xtreme Emprendedores de Hoy

miércoles, 20 de octubre de 2021, 19:00 h (CET)

Los drones son una de las tecnologías más útiles en la actualidad. Con ayuda de aparatos como cámaras y sensores, sirven para la inspección de estructuras, vigilancia, agricultura, rescate de personas, tomas aéreas de vídeo y más.

Debido a sus múltiples usos, se ha convertido en una prioridad para los usuarios conocer qué tipos de drones existen en el mercado, así como contar con un curso especializado para pilotarlos acorde a la actividad que se desee realizar.

Aeroescuela Xtreme es un centro de formación de España que ofrece cursos de conducción de drones y RPAS tanto para principiantes como para profesionales, preparando a los estudiantes en el manejo de estos aparatos para oficios específicos.

¿Qué tipos de drones existen actualmente? Existen 3 tipos de drones básicos según su forma de vuelo: los de un solo rotor, los multirrotor y los drones de ala fija.

Con respecto a los aereovehículos no tripulados de un solo rotor, como su nombre lo indica, emplean una sola ala rotatoria para volar y moverse. Suelen ser más pequeños que sus contrapartes de múltiples rotores, lo que los hace ideales para tiempos de vuelo más largos. Sin embargo, son más difíciles de manejar y controlar.

Por su parte, los drones multirrotor son aquellos con dos o más alas rotatorias. Los más comunes son los cuadricópteros (de 4 hélices) y los hexacópteros (de 6 hélices). La ventaja de estos drones es que cuantas más alas rotatorias tenga, mayor será la estabilidad y potencia de vuelo.

Los vehículos aéreos de ala fija utilizan un ala como la de un avión normal para proporcionar la sustentación, por lo que son eficientes en el vuelo fijo, cubriendo distancias más largas y con grandes pesos. La desventaja de estos aparatos es que no suelen tener la capacidad de rotar sobre su propio eje.

Debido a su naturaleza, el tipo de dron más usado en la mayoría de trabajos es el multirrotor, gracias a la eficacia para moverse en cualquier dirección, con rapidez y potencia.

Centro académico de pilotaje de drones Aeroescuela Xtreme cuenta con uno de los cursos más completos de pilotaje de drones para cualquier persona que quiera aprender, de manera profesional, el manejo de estos aparatos. De igual forma, el centro brinda formaciones especializadas, entre las cuales se puede encontrar la de Radiofonista de Drones, Fotogrametría, Topografía, Cine, Emergencia y Seguridad, Termografía y Agricultura.

La academia proporciona al estudiante herramientas teórico-prácticas para tener éxito en el examen de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA). Con esta aprobación, es posible pilotar drones de manera segura y legal, además, se otorga un certificado al finalizar el curso.

También cuentan con el servicio de registro en la AESA, destinado a quienes necesiten habilitarse como operadores de cualquier tipo de drones y, sobre todo, para aquellos que necesitan trabajar en áreas específicas con estos utensilios.

Con más de 15 años de experiencia, Aeroescuela Xtreme es una de las academias más importantes de vuelo de drones en toda Madrid, siendo un referente en todo el territorio nacional.

