La transformación digital de la sanidad permitirá avanzar en prevención y atención a enfermedades crónicas La salud, junto a la sostenibilidad, la formación y la gestión del capital humano, protagonizaron el Fórum AUSAPE 2021, celebrado en Bilbao los días 28 y 29 de septiembre Redacción

lunes, 18 de octubre de 2021, 11:41 h (CET) La salud, junto a la sostenibilidad, la formación y la gestión del capital humano, protagonizaron el Fórum AUSAPE 2021, celebrado en Bilbao los días 28 y 29 de septiembre. La tecnología ha sido un elemento clave en la lucha contra el Covid-19. De hecho, la digitalización ha influido mucho en la aceleración del proceso entre la aparición de la enfermedad y el desarrollo de su vacuna, según afirmó Rafael Bengoa, médico especializado en Salud Comunitaria, durante el Fórum AUSAPE 2021, celebrado en Bilbao los pasados 28 y 29 de septiembre con la salud y la sostenibilidad en el centro de su agenda.

Bengoa, que ha asesorado a los Parlamentos europeo, español y vasco y que encabezó la Dirección de Sistemas de Salud de la OMS, pronosticó que lo digital va a ser todavía más importante en las siguientes etapas de desarrollo del sector de la salud. “Vamos a vivir un salto cualitativo de lo digital; con un modelo digital podremos avanzar en atender esas otras enfermedades crónicas”, aseguró en referencia a problemas como multimorbilidad, demencia u obesidad, que suponen uno de los grandes retos de los servicios sociales y sanitarios para los próximos años.



La transformación digital de la salud debería pasar, a juicio de Bengoa, por un modelo sanitario futuro basado en “mucho más en casa, mucha más prevención, mucho menos en hospitales”. Para lograrlo, es necesario que el ámbito político mueva ficha para integrar la tecnología en el sistema sociosanitario.

Mirando a nuestro país, vemos, según el experto, que los sistemas de “paciente digital” aún no han servido para tener un mejor control sobre los pacientes. No obstante, España, gracias a su modelo asistencial y su sistema público, tiene mejores condiciones que otros países de nuestro entorno para integrar atención primaria y hospitalaria, servicios sociales y residencias. “España, por su sistema de salud y su desarrollo tecnológico, puede ser un ejemplo claro en los próximos años de correcta utilización de lo digital en salud y servicios sociales”, afirmó.

El papel de la sostenibilidad en la recuperación

Además de la salud, la sostenibilidad, la formación y la gestión del capital humano centraron también las diferentes sesiones del XVI Fórum AUSAPE, siguiendo el lema “La nueva normalidad digital: saludable, sostenible e inteligente”. El papel de la sostenibilidad, la salud y la inteligencia en la Recuperación post-Covid fue el tema de la mesa redonda organizada en el Fórum con Izaskun Ramos, Jaime López, Xabier Arrieta y Enrique Benayas como ponentes y Joan Torres, CIO de GM Food y vicepresidente de AUSAPE, como moderador.

Para Enrique Benayas, director de ESIC Corporate Education, la sostenibilidad ya es uno de los grandes temas presentes en la agenda de gobiernos, empresas y ciudadanos, con planes estratégicos, inversiones y objetivos marcados. Destacó que ya se están desarrollando métricas para medir el impacto de las iniciativas de sostenibilidad, que determinarán si una empresa es elegible o no, tanto para fondos de inversión como para los propios consumidores. Jaime López, director TIC de FAES-Farma, apuntó que en este campo “hay que medir para poder mejorar”. Por su parte, Izaskun Ramos, responsable de Sector Público de SAP España, defendió “que la rentabilidad sea sostenible y la sostenibilidad sea rentable” y se felicitó por el hecho de que al fin la sostenibilidad esté calando en las empresas.



Sobre la inteligencia, Benayas aseveró que “hay que entender la inteligencia empresarial como la inteligencia de las personas”. Y según Ramos, es preciso enlazar la inteligencia con la organización inteligente, con el papel relevante de la Administración pública en la recuperación inteligente y con el uso de los fondos europeos como palanca. Un Fórum para el reencuentro

Además de las ponencias y la mesa redonda, en el XVI Fórum AUSAPE se celebraron más de 50 sesiones paralelas a cargo de consultoras y partners de la asociación, así como de sus diferentes grupos de trabajo: Innovación, SAP S/4 HANA, Sanidad, Licenciamiento, Financiero, Life Sciences, Recursos Humanos o Sector Público, entre otros.

