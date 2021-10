La cadena Brasayleña desembarca en Vigo Comunicae

viernes, 15 de octubre de 2021, 12:58 h (CET) La cadena prevé concluir el ejercicio con 27 restaurantes repartidos por todo el país, 23 de ellos propios La cadena de restauración Brasayleña, especializada desde hace más de 10 años en la gestión de restaurantes al estilo rodizio, ha inaugurado un nuevo restaurante. Se trata de su primera apertura propia en la provincia de Pontevedra y el local se encuentra en el centro Comercial Vialia Estación Vigo y tercer local en Galicia.

El nuevo espacio cuenta con una superficie de 450m2 Metros cuadrados repartidos entre sala y terraza que darán servicio hasta 200 comensales. El restaurante, que ha generado 20 puestos de trabajo, está ubicado en la zona Vigo del centro comercial Vialia, cuyo centro tiene una previsión de más 10 millones de visitas anuales y que ha supuesto la revolución en las comunicaciones de la ciudad y su entorno.

Los clientes que decidan acudir al nuevo restaurante Brasayleña podrán degustar más de 15 tipos de carnes distintas de res, ave o cerdo, con cortes muy demandados por los amantes de la carne y muchas de ellas aún relativamente difíciles de encontrar como la mamiña, picaña, etc., acompañadas de numerosas guarniciones y postres, todo ello a un precio cerrado.

Puede también optar en por disfrutar en el mismo local de raciones con los platos más representativos de la gastronomía brasileña como el peito de franco con bacon (rollitos de pechuga de pollo con bacon); costela carnuda de porco (costillar de cerdo); brocheta de porco (brocheta de lomo de cerdo marinado); Chorizo criollo; Asas de frango (alita de pollo barbacoa); etc.

Con esta apertura la compañía alcanza los 25 restaurantes a nivel nacional. Además, Brasayleña prepara la apertura de dos nuevos restaurantes entre los meses de octubre y noviembre, que se ubicarán en los centros comerciales Garbera en San Sebastián y en el Oasiz de Madrid.

Con estas aperturas, Brasayleña prevé concluir el ejercicio 2021 con 27 restaurantes operativos -16 de ellos en Madrid-; 23 de ellos propios y otros cuatro operando en régimen de franquicia, los situados en La Coruña, Pontevedra, Murcia y Sevilla.

Brasayleña ha destinado una inversión de 5,5M€ para su plan de expansión para 2021, que ha contemplado también la puesta en marcha de su servicio a domicilio a través de un acuerdo de colaboración con una empresa de dark kitchen. Gracias a esta nueva línea de actividad, que ya opera en el centro de Brasayleña prevé incrementar la rentabilidad de su cadena.

Esta iniciativa ampliará la cobertura de la cadena fuera de sus establecimientos, un servicio que, gracias a su acuerdo con las principales plataformas de delivery del país -Deliveroo, Glovo y Uber Eats- han permitido incrementar las ventas un 20% desde el inicio de la pandemia.

Para dar cobertura a toda esta actividad, Brasayleña cuenta con una plantilla cercana a los 600 empleados, con un equipo en su centrar cada vez más experto en las nuevas tecnologías, y prevé concluir el ejercicio 2021 alcanzando las cifras previas a marzo de 2020.

Más información sobre Brasayleña

El origen de la compañía especializada en carnes asadas, y fundada en 2008 por el empresario Pedro López, proviene de una experiencia de más de 50 años en el mercado de la industria cárnica. Desde su fundación en 2008, ha invertido en sus restaurantes más de 20 M€ y es propietaria del 80% de los restaurantes que operan bajo su marca.

