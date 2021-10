Onnoashoes expone la tendencia sostenible en el sector de la moda Emprendedores de Hoy

viernes, 15 de octubre de 2021, 10:07 h (CET)

Las grandes cadenas de moda rápida reducen las tendencias a incluso varias colecciones por temporada. Así, las tendencias en la moda duran por un periodo de tiempo limitado, ya sea una o diversas temporadas. Esto provoca que se fabrique una gran cantidad de ropa usando productos que contaminan el planeta, lo que supone un grave problema a largo plazo.

Por esta razón, muchas marcas están optando por la moda sostenible, una tendencia cada vez más popular que aboga por el cuidado del medio ambiente y el respeto por todas las personas que forman parte del proceso. Una de las tiendas online que se ha convertido en un referente de esta iniciativa es la española OnnoaShoes.

Moda sostenible: un estilo único y duradero OnnoaShoes es una marca que se caracteriza por poner la sostenibilidad en el centro de todas sus decisiones y conectar con la mujer que es consciente de que el mañana depende de las decisiones que tomamos hoy.

Desde su comienzo en abril de 2020, esta empresa española se ha centrado en el difícil equilibrio entre la calidad y la sostenibilidad. Entonces, decidió sacar al mercado un calzado con un estilo atemporal, cuidando el diseño, la calidad del producto y los materiales que utiliza.

Este calzado es reconocido por su comodidad y por su elegancia. Se fabrica con las mejores pieles sin cromo, también tienen una línea vegana que usa tejidos supra-reciclados, lo que brinda una exclusividad a las personas que adquieren su calzado.

Estilo único, elegancia y comodidad La forma en que se fabrica y se consume mayoritariamente hoy en día no se puede mantener en el tiempo. Por eso, OnnoaShoes ha optado por la moda sostenible con el objetivo de mejorar el planeta. Esta iniciativa consiste en la elaboración de productos con los materiales y procesos que tienen menos impacto en el medioambiente.

Además, invertir en productos atemporales de calidad es una inversión que permite ahorrar dinero a largo plazo, ya que esos productos se pueden usar muchas temporadas por su calidad y porque no pasan de moda. Asimismo, proporcionan elegancia, confort y un estilo único.

El fundador de esta marca centra sus trabajos en conseguir el equilibrio entre la calidad y la sostenibilidad, sin caer en tendencias temporales y apostando por la producción local, ya que todos sus modelos se fabrican en Elda y Elche (Alicante).

En conclusión, OnnoaShoes pone sus zapatos a disposición de la mujer que busca respetar el medioambiente y a los trabajadores. Una tendencia de moda que, cuantas más personas adopten en el mundo, mejor futuro se logrará.

