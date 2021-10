¿Cómo cubrir las canas? GR-7 Professional sorprende a todos Emprendedores de Hoy

jueves, 14 de octubre de 2021, 17:57 h (CET)

Cada vez más personas indagan en cómo cubrir las canas de forma natural. Erróneamente, se cree que uno de los primeros signos de envejecimiento es la aparición de canas. Sin embargo, este proceso se debe a la disminución de melanina en el cuerpo y es común que aparezca a temprana edad.

De allí que la aparición en el mercado de alternativas como GR-7 Professional haya representado una de las soluciones más efectivas para cubrir canas de una forma fácil, sencilla y sin el uso de tintes de coloración.

Motivos por los que salen las canas La esencia de las canas no radica en el cabello en sí, sino en el interior del cuero cabelludo, donde se ubican sus bulbos pilosos. Aquí es donde la melanina es responsable de la pigmentación, tanto de la piel como del cabello. Si hay poca melanina, el cabello se vuelve gris o blanquecino y resaltaran las canas. La cantidad de melanina disminuye conforme las personas van envejeciendo y también está determinada genéticamente, por lo tanto, es posible la aparición de canas a temprana edad en hombres y mujeres.

Además de la falta de melanina en el organismo, recientes estudios han comprobado que la aparición de canas se encuentra asociada a altos niveles de estrés y a un pronunciado déficit nutricional. No obstante, existen métodos naturales y eficientes como el GR-7 Professional para revertir las canas y devolver el color natural al cabello.

GR-7 Professional es una opción para lograr cubrir las canas Identificar el problema fue la clave para crear un remedio eficaz para las canas. GR-7 Professional es una forma garantizada de tratar las canas, puesto que aporta un efecto nutritivo al cuero cabelludo. Es una mezcla especialmente seleccionada de hierbas de campo que estimula las células para la producción de melanina. Como resultado, las canas vuelven a su color natural sin necesidad de teñirlas. Este método para las canas sorprende por su efectividad.

De esta manera, es posible cubrir las canas en su totalidad sin exponerse a químicos ni otros componentes que dañen el pelo. Se trata de una composición dermatológicamente probada, que no posee efectos secundarios y con un aminoácido natural, la tirosina, potenciador de la melanina.

En síntesis, cubrir las canas es una misión continua para quienes desean mantener su color de pelo natural. Es por ello que existen tratamientos naturales que consiguen este objetivo, además de cuidar y proteger el cabello, como la loción GR-7 Professional.

