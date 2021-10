Agilizar los trámites de extranjería a través de internet es posible con nies.es

Internet es el lugar en el cual las personas migrantes pueden encontrar asesoría para realizar todos los trámites de extranjería que necesiten. Este tipo de servicios permiten dar celeridad y facilitar en gran medida la realización de las gestiones requeridas Los trámites burocráticos pueden convertirse en un auténtico laberinto para quienes no están habituados a realizarlos. En el caso de las personas migrantes, estos trámites pueden resultar aún más complicados, ya que se añade el hecho de tener que realizarlos en un país cuyo sistema administrativo les es desconocido. Por suerte existen páginas en internet que facilitan y simplifican estas gestiones.

Hay que recordar que muchos de estos procedimientos administrativos resultan imprescindibles para quienes desean trabajar, residir o estudiar en España. En ese sentido hay que señalar que según los datos del último estudio sobre inmigración del Observatorio Social de La Caixa, la recuperación del tejido demográfico de muchas ciudades y pueblos de España viene de la mano de estas personas migrantes.

Con el objetivo de facilitar los diferentes trámites de extranjería nació la plataforma especializada en este tipo de gestiones, nies.es. En esta web es posible encontrar todos los trámites necesarios, junto con una descripción detallada de cómo llevarlos a cabo, formularios y la opción de contactar con asesores especializados para obtener toda la ayuda necesaria para que los trámites se gestionen rápidamente y sin problemas.

Los trámites disponibles en nies.es son: la asignación de NIE, el certificado de NIE, certificado de residencia, certificado de no residente, certificado de concordancia, autorización de regreso, cartas de invitación, certificado de registro de ciudadano de la Unión Europea, cómo pedir asilo en España y el necesario para obtener la nacionalidad española.

Este tipo de servicios, disponibles en internet, agilizan una burocracia que no siempre es todo lo rápida que se necesita, además de dejar claros los procesos y acompañar a las personas en todo el entramado administrativo a recorrer. Además, nies.es se mantiene al día de todas las novedades que puedan surgir a la hora de realizar los trámites, dando información actualizada sobre cualquier cambio que pueda darse en la normativa.