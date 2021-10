¿Cómo elegir la mejor esterilla? por esterilla.net Comunicae

miércoles, 13 de octubre de 2021, 13:50 h (CET) Hacer cualquier tipo de ejercicio como por ejemplo el yoga, repercute de forma positiva tanto físicamente como mentalmente. Algunos de estos ejercicios simplemente necesitan una esterilla para poder hacerlo, y se debe elegir la más adecuada ya que ayuda a realizar mejor el ejercicio Para ello, hay que tener en cuenta algunos factores como por ejemplo el tipo de agarre. El tipo de agarre es un factor esencial porque depende de esto, se puede sentir inestable y al sudar se puede humedecer. Es importante que la esterilla sea antideslizante para evitar resbalar.

No para todos los deportes se necesita el mismo tipo de esterilla. No es lo mismo practicar yoga para principiantes que usar la esterilla para hacer flexiones o abdominales por ejemplo. Existen varios tipos de esterillas para cualquier ejercicio.

El material de una esterilla determina su facilidad de uso y además, depende del material durará más o menos en buen estado. Al ser un producto que se puede llevar al campo, su material debe ser sencillo de limpiar. Un truco para limpiar y desinfectar es utilizando aceite esencial de árbol de té, y dejar que se seque antes de enrollarla y guardarla. El tacto de la esterilla puede ser rugoso o liso.

Es importante comprar una esterilla que tenga el tamaño adecuado para que pueda cargar más o menos peso. Además también es importante su tamaño para la comodidad. La esterilla debe tener un grosor entre 1,5 a 2,5 milímetros si se van a utilizar para viajar ya que no ocupan mucho espacio, sin embargo, el grosor estándar es entre 3 y 4 milímetros.

Y por último, hay que tener en cuenta que la esterilla es un elemento que se guarda y se transporta, por eso, es importante que sea fácil de transportar. En general, las esterillas deben ser fáciles de transportar ya que están destinadas a llevarlas de acampada.

Las esterillas suelen utilizarse para hacer deporte o para ir de acampada. Es una manera de tumbarse en una superficie acolchada y lo que es más importante es muy fácil de transportar.

El yoga, pilates, estiramientos, abdominales, flexiones, etc. son algunas de las actividades que se suele practicar en una esterilla. Desde que comenzó la pandemia, las esterillas han sido muy vendidas ya que mucha gente comenzó a hacer deporte en casa.

Hoy en día hay esterillas de todos los colores y de todos los tipos para todo el mundo.

