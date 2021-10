​La web que te garantiza el mejor precio en el parking del aeropuerto Puedes elegir entre todas las opciones disponibles: si prefieres un parking exterior o uno cubierto; o que esté ubicado más cerca de la lanzadera o en la zona de bienvenida Redacción

miércoles, 13 de octubre de 2021, 08:14 h (CET) Seguro que muchas veces te has desesperado pensando en lo caro que te va a salir el parking del aeropuerto, cuando tienes que dejar el coche, ya sea por un viaje rápido de negocios o por unas largas vacaciones en familia.



Pues ya puedes olvidarte de todo eso. ParkVia llega para solucionar los problemas tanto de precios desorbitados como del montón de tiempo desperdiciado buscando dónde aparcar.

A través de su página, puedes elegir entre todas las opciones disponibles: si prefieres un parking exterior o uno cubierto; o que esté ubicado más cerca de la lanzadera o en la zona de bienvenida. El abanico es enorme puesto que, además del espacio habitual, y gracias a su colaboración con el aparcamiento del aeropuerto, ParkVia busca también entre otras alternativas más baratas. Por eso, es la web que dispone de una mayor oferta de plazas de parking.

Además, ParkVia te permite disfrutar de las siguientes ventajas: Puedes ahorrarte hasta un 60% del importe habitual de una plaza de aparcamiento.

Tienes la seguridad de conseguir el “mejor precio garantizado”, incluso aunque hayas realizado la reserva a través de otro servicio de parking.

Te beneficias de ofertas puntuales.

Te limpian o reparan el vehículo mientras estás fuera.

Como has reservado tu plaza con antelación, ya no perderás el tiempo buscando un sitio, ni pagarás dinero de más.

Tu vehículo estará aparcado en un lugar seguro, evitándote sorpresas desagradables a tu vuelta.

No solo lo decimos nosotros. Hay miles de clientes satisfechos, que ya se han beneficiado de todos estos servicios. Puedes leer sus opiniones en la web y, también, ver imágenes de cada plaza.

Reservar tu parking en la página de ParkVia es un proceso muy cómodo: Es seguro: usa el protocolo de encriptación SSL de 128 bits -que es el mismo que emplean los bancos-. Cuando reserves, te confirmarán el pago a través de un SMS o un email.

Es sencillo: entras en su web, eliges el aeropuerto, las fechas de viaje y ya.

Es rápido: una vez que has introducido esos datos, te muestra su amplia variedad de plazas disponibles para reservar. Luego, puedes filtrarlas según el criterio que prefieras: precio, distancia entre el parking y la terminal, disponibilidad y frecuencia del servicio de lanzadera y opiniones y valoraciones de los usuarios.

Por ejemplo, el aeropuerto de Sevilla dispone de 14 aparcamientos, incluidos los aparcamientos oficiales de Aena. Si quieres ver cómo reservar a través de ParkVia solo tienes que visitar su web y seguir el proceso explicado.

