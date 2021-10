Los delantales vaqueros de Workteam, disponibles en Promofactory Emprendedores de Hoy

sábado, 9 de octubre de 2021, 08:44 h (CET)

Entre los artículos que promociona la tienda Promofactory se encuentran los delantales vaqueros. Esta compañía se especializa en la comercialización de prendas de vestir destinadas al trabajo en distintas áreas como industria, sanidad, hostelería, etc. Su objetivo es ofrecer vestimenta de calidad, resistente y apta a los diferentes sectores para ejecutar las distintas labores diarias.

Utilizada especialmente para los trabajos que se realizan en bares o restaurantes, distribuyen los delantales vaqueros de la marca Workteam. Su tejido grueso en vaquero los hace indispensable para cubrir ciertas áreas del cuerpo que se exponen durante las jornadas de labor, además son una pieza cómoda que permite cumplir con las demás tareas.

Gran variedad de modelos de delantales vaqueros en Promofactory Ya sea para hombre o para mujer, los delantales vaqueros se han consolidado como la pieza de indumentaria más vendida, ya que además de ser necesarios para cumplir las labores que se realizan en bares o cocinas, son modernos, cómodos y variados.

Dependiendo de las necesidades de la persona se pueden escoger entre el modelo corto o el largo. El tipo corto o francés es un modelo ideal para atender mesas en bares o restaurantes. Estos artículos solo cubren la parte baja del tronco, empezando por la cintura y pudiendo bajar el largo de las piernas dependiendo del gusto de cada persona. La correa para sujetar puede ser de cuero o de cualquier otro material resistente.

Aquellas personas que trabajan atendiendo barras o dentro de la cocina puede elegir un delantal vaquero alto o combinado, que cubre toda la parte frontal desde el pecho hasta la altura de la pierna que se desee. Se suele sujetar en cuello y cintura para garantizar un mejor agarre. Las correas pueden ser de cuero o de otro material y suele contar con compartimiento en el diseño.

Vestimenta para cualquier profesión Promofactory se ha especializado en la venta y distribución de indumentaria para distintos profesionales, especialmente en el área de la industria, hostelería y sanidad. Sus uniformes y calzados de seguridad provienen de las marcas más reconocidas dentro del sector, cumpliendo con los estándares que exige la normativa de protección y las medidas de seguridad industrial nacionales e internacionales.

Dentro de su stock destacan los tejidos especiales, en particular los tejidos de vaqueros para delantales, gorros, pantalones, chaquetas y delantales. Además, esta tienda también dispone de accesorios de bioseguridad como los guantes, mascarillas, zapatos y gorros.

