Alarmadoo renueva su web de comparación de alarmas Comunicae

viernes, 8 de octubre de 2021, 16:34 h (CET) El comparador de alarmas y videovigilancia rediseña al completo su web para hacer más fácil y rápido el proceso de comparación al usuario Alarmadoo lleva más de 10 años ofreciendo información sobre el sector de las alarmas y la seguridad en España, permitiendo a cualquier usuario comparar entre distintas empresas y obtener descuentos exclusivos en su sistema de alarma.

Ahora se renueva totalmente para mejorar el diseño de su sitio web así como para facilitar y hacer más rápida la comparación de empresas de alarmas y videovigilancia. Algunas de las mejoras implementadas por el equipo de alarmadoo han sido:

Adaptación del diseño a los nuevos tiempos, con un estilo más sencillo, agradable y claro.

Mejora en la velocidad del proceso de comparativa, para que comparar sea aún más fácil.

Mejora sustancial en la velocidad de la web, para que el usuario no tenga que esperar ni uno segundo.

Aumento del número de empresas comparadas y profundidad de la información. En la nueva comparativa de empresas de seguridad, se podrá obtener información como el precio de instalación, la cuota mensual y la permanencia, así como las características más distintivas de cada empresa. Se mantienen los descuentos exclusivos que siempre se han ofrecido por acceder a través del portal web.

Asimismo, se ha realizado una gran labor de filtrado de información para ofrecer la información sobre las empresas de alarmas que operan en cada una de las provincias de España. Esta decisión de centrarse aún más en el mercado español ha provocado que el comparador haya decidido cambiar de dominio. Así, mientras antes se accedía a través de la URL https://www.alarmadoo.com/es/ ahora se podrá visitar a través de https://alarmadoo.es. Pero el usuario no tendrá que hacer nada ya que será redirigido a la dirección correcta incluso si accede a la antigua.

Su blog sigue en constante evolución para ofrecernos la última información sobre el mercado de la seguridad, desde alarmas a videovigilancia pasando por cámaras IP, alarmas sin cuota y otros dispositivos para garantizar la seguridad de cualquier hogar o negocio.

En él se podrá encontrar artículos de todo tipo, que explican de manera amigable y fácil de entender, todas las distintas facetas existentes en un mundo tan complejo como el actual: datos sobre robos, información sobre dispositivos profesionales y otros más orientados al mercado residencial, los últimos métodos empleados por los ladrones y cómo protegernos de ellos.

Con esta actualización alarmadoo refuerza su misión de ofrecer al usuario todo lo necesario para obtener la seguridad que mejor se adapte a su caso al menor coste posible.

Más información en: https://alarmadoo.es

