Transformación digital de la mano de Iber.Digital

viernes, 8 de octubre de 2021

Muchas compañías y pymes reparan en la importancia de apoyarse en las nuevas tecnologías a través de la digitalización de empresas para crecer. Esto es debido a que con la digitalización es posible atraer a nuevos públicos, generar más ventas y gestionar de manera más eficiente el negocio.

Para apoyar el crecimiento digital de autónomos y pymes en España, en Iber.Digital se encargan de ofrecer soluciones tecnológicas integrales. Por esta razón, cuentan con un equipo de profesionales cualificados en el sector que ofrecen asesoramiento e implementación de soporte informático y de telecomunicaciones.

Las soluciones de transformación digital para empresas que ofrece Iber.Digital En la actualidad, la digitalización se ha convertido en un proceso indispensable para muchas empresas en crecimiento. Sin embargo, pasar del comercio tradicional al online no es un proceso que debe tomarse a la ligera porque para que sus resultados sean efectivos se requiere aprender sobre el uso de nuevas tecnologías y realizar un cambio de mentalidad de directivos y empleados de la compañía. Por eso las empresas deben asesorarse con profesionales en esta área como los de Iber.Digital.

Esta tiene una amplia trayectoria en el mercado, ofreciendo formaciones y asesorías especiales para particulares y empresas en transformación digital. Asimismo, su modelo de negocio está orientado a cubrir todas las necesidades tecnológicas de sus clientes y a sustituir el departamento de informática que pymes y autónomos no pueden financiar. Con este fin, ofrece planes y servicios integrales en informática y telecomunicaciones muy completos.

Entre ellos destaca la creación de tiendas online personalizadas automatizadas y funcionales y la implementación de sistemas digitales de gestión de clientes y empleados (CRM, nóminas, contabilidad y facturación y fichaje de empleados en la nube). Además de planes de ciberseguridad, auditorías y asesoramiento para el cumplimiento de las leyes de protección de datos de carácter personal.

Planes económicos Entre los servicios de esta compañía también se encuentra el paquete de telecomunicaciones que incluye servicios de internet, telefonía fija y móvil, centralita virtual, entre otras soluciones de comunicación en la nube y teletrabajo para todo tipo de presupuesto.

Asimismo, el objetivo de Iber.Digital es construir una relación de confianza con sus clientes y apoyarlos en la transformación tecnológica. Por eso ofrecen planes económicos adaptados a cualquier industria y sector y un servicio de soporte técnico 24/7 disponible siempre que el cliente lo necesite.

En conclusión, el equipo de Iber.Digital, en asociación con algunas de las mayores empresas tecnológicas y de telecomunicaciones a nivel nacional e internacional, se encarga de cubrir todas las necesidades digitales de las empresas. En la página web de Iber.Digital los usuarios podrán conocer la variedad de paquetes de servicio que ofrecen y solicitar un presupuesto personalizado de acuerdo a sus necesidades.

