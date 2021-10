Global Oltenia, el servicio de reformas integrales en Madrid especializado en aerotermia Emprendedores de Hoy

viernes, 8 de octubre de 2021, 09:53 h (CET)

Un término que ha resonado con fuerza en el entorno de la climatización es la aerotermia, una tecnología basada en utilizar la energía del aire para climatizar cualquier espacio. Esta definición ha conllevado a que se considere como una fuente energética limpia y eficiente.

Ahora bien, por tratarse de una tecnología innovadora, colocarla requiere no solo de cuidado, sino también experiencia. Ya sea para construcciones nuevas o para reformas integrales en Madrid, la mejor alternativa es contactar con expertos en el tema. En este sentido, Global Oltenia, es una empresa especializada en la instalación de aerotermia y suelo radiante, además del diseño de interiores y exteriores.

Sólida experiencia en el área de las reformas Obtener calefacción por suelo radiante con aerotermia requiere la realización de reformas integrales en el hogar, debido a que se trata de un sistema innovador que consiste en colocación de tuberías de forma subterránea.

Este trabajo implica el desarrollo de diferentes facetas, que incluyen el diseño de interiores y reformas integrales, por lo cual se acaba convirtiendo en un proceso de la más alta calidad. En este sentido, empresas como Global Oltenia cuentan con más de 25 años de experiencia en el área de las reformas integrales en Madrid.

Esta compañía se ha posicionado como instaladora pionera en sistemas de calefacción por aerotermia y suelo radiante. Dentro de las características más resaltantes de Global Oltenia, se destaca el trabajo de un equipo de profesionales para llevar a cabo todo el proceso de cualquier reforma. Entre sus servicios más destacados, ofrecen la elaboración del diseño 3D, la preparación del suelo, la instalación de equipos de aerotermia y la renovación de espacios interiores y exteriores. Todo ello ajustado a los requerimientos y presupuesto de sus clientes.

Razones para instalar aerotermia La aerotermia como tecnología innovadora ha destacado en el mercado por proporcionar grandes ventajas en la instalación en cualquier espacio.

En principio, el uso de aerotermia representa un ahorro energético considerable debido a que el 70% de la energía utilizada proviene del aire y solo una pequeña fracción involucra electricidad.

Asimismo, es un sistema funcional que puede ser utilizado en verano como aire acondicionado y en invierno para la calefacción. De igual forma, se traduce a ahorro económico, ya que los costes de mantenimiento son reducidos. Una de sus ventajas más competitivas es que se instalan con gran facilidad y no requieren del uso de combustible. Además, la inversión destinada a su instalación retorna en poco tiempo.

Contar con aerotermia y realizar reformas integrales a una propiedad al mismo tiempo de la mano de expertos en ambas áreas es una excelente oportunidad para garantizar un trabajo de calidad.

