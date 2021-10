Expediente Jurídico ofrece asesoramiento para solicitar una indemnización por accidentes de tráfico Emprendedores de Hoy

viernes, 8 de octubre de 2021, 09:29 h (CET)

En caso de sufrir un accidente de tráfico, las personas que padecen lesiones tienen el derecho de reclamar una indemnización que realmente se corresponda con lo sucedido, la cual debe ser acorde a las condiciones de salud de las que disponga la víctima del suceso y totalmente justa.

En este sentido, es común que en muchos casos el reclamo de la indemnización por accidentes de tráfico pase a segundo plano, ya sea por desconocimiento por parte de la persona lesionada o por falta de orientación.

Por este motivo, contar con la asesoría de especialistas en derecho civil es una buena alternativa para garantizar el cumplimiento de este derecho. Los profesionales de Expediente Jurídico brindan asesoramiento a las personas que sufren accidentes para conseguir que reciba la indemnización máxima.

Requisitos para solicitar una indemnización por accidente de tráfico Al sufrir un accidente de tráfico, independientemente de que la persona resulte o no lesionada, ella misma o en su defecto sus familiares tienen el derecho de solicitar una indemnización. Este procedimiento cubre daños morales, materiales y corporales según sea el caso.

El reclamo de indemnización por accidente de tráfico puede realizarse por vía extrajudicial o judicial. En el primer caso se trata de un acuerdo entre la aseguradora o el involucrado directamente y el lesionado o los familiares del mismo. El propósito de este proceso es evitar llegar a la vía judicial. En este contexto, la aseguradora tiene un plazo de 90 días para manifestar su posición ante el reclamo y, en caso de ser negativa, se procede a la vía judicial. En esta última, se reúnen las pruebas necesarias en conjunto con la oferta que motiva la solicitud para presentarlos ante el juez. La autoridad judicial tomará una decisión correspondiente al caso, de acuerdo a los documentos presentados.

Plazos para recibir una indemnización por accidente de tráfico Uno de los mayores interrogantes que se plantea una persona lesionada es el plazo en que recibirá la indemnización. En muchos casos, cuando la víctima no cuenta con asistencia jurídica es posible que el proceso tarde más de lo habitual.

Tratar de negociar por cuenta propia la indemnización resulta muy perjudicial, debido a que el desconocimiento de los procesos y leyes que regulan este tema pone en desventaja a la persona lesionada.

Por ello, la recomendación más apropiada es contar con una firma de abogados experimentados en el tema como Expediente Jurídico, ya que de esta manera se asegura que estos actúen de intermediarios entre la víctima del accidente y la aseguradora, garantizando así una indemnización justa.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.