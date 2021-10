Proiex se posiciona como una de las empresas de extintores más contratadas por empresas por su sistema de mantenimiento sin coste Emprendedores de Hoy

viernes, 8 de octubre de 2021, 09:16 h (CET)

Es indispensable contar con un equipo en buen estado, tanto en empresas como en cualquier vivienda, por si se produce un incendio. El extintor es la primera herramienta de defensa con la que se cuenta.

En este sentido, existe una empresa extintores que recientemente ha venido posicionándose como una de las más contratadas. Se trata de Proiex, una firma altamente especializada en todo lo relacionado con los sistemas contra incendios, cuya amplia popularidad entre los empresarios se debe precisamente a su servicio de mantenimiento de extintores, el cual realiza sin coste alguno.

¿Por qué es importante un extintor en buen estado? El fuego puede causar graves daños a toda una estructura y poner en peligro a las personas que se vean atrapadas dentro de ellas. En situaciones como estas, un extintor puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte, pero de nada servirá tenerlo si este no está en las condiciones adecuadas para combatir las llamas.

En las empresas es de carácter obligatorio contar con extintores para la seguridad de empleados y ejecutivos, pero es necesario saber que son dispositivos que tienen fecha de vencimiento, tras la cual su efectividad disminuye, representando un grave peligro en caso de incendios. Por esta razón, es necesario que a los extintores se les realice el mantenimiento correspondiente en el tiempo indicado para así garantizar su óptimo funcionamiento en caso de presentarse una situación de emergencia con fuego.

Proiex es una de las empresas pioneras del mercado Proiex es una empresa de extintores dedicada a la instalación y mantenimiento de todo tipo de sistemas contra incendios. Su personal profesional se encarga de realizar ambas labores en bocas de incendios, sistemas de extinción de incendios automáticos para cocinas, sistemas de detección de incendios, etc. Sin embargo, uno de los servicios que más ha llamado la atención de los españoles, y principalmente de los empresarios, ha sido su servicio exclusivo de mantenimiento de extintores por 0€, único en el sector. Esta ha sido una de las principales razones por las cuales muchas empresas prefieren a Proiex para mantener sus extintores en óptimas condiciones, convirtiéndola en una de las empresas más contratadas del mercado en esta área.

Para solicitar los servicios de revisión y mantenimiento de extintores de Proiex es necesario acceder a su web, donde están los medios de contacto necesarios tales como el número de teléfono directo de la empresa, un formulario de contacto y su correo electrónico.

Comentarios Escriba su opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.