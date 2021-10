101 Cachorros, el punto de venta de cachorros y accesorios para mascotas Emprendedores de Hoy

jueves, 7 de octubre de 2021, 13:26 h (CET)

Además de contar con una atención especializada proveniente de profesionales en el área, los amantes de los perros podrán encontrar todo lo que necesitan para el criado y mantenimiento de su animal en la tienda especializada en venta de mascotas 101 Cachorros. Esta busca ofrecerle a sus clientes la más alta calidad en los productos que ofrece y vende exclusivamente cachorros.

La tienda de cachorros, 101 Cachorros, cuenta con criadores certificados que avalan la salud y seguridad de todos sus perros, por lo tanto, son animales con óptimas características genéticas, congénitas y víricas. Además de la venta de los animales, 101 Cachorros ofrece a sus clientes la información necesaria para que puedan criar y desarrollar al cachorro de la mejor manera, dependiendo de las necesidades de cada raza.

Certificado de calidad con la tienda 101 Cachorros Cada vez son más las personas que deciden tener un cachorro en su familia, y son decenas las familias que se decantan por la idea de comprar un perro en una tienda de mascotas. 101 Cachorros le ofrece a sus clientes la oportunidad de adquirir mascotas, de todas las razas, con todos los cuidados necesarios y la documentación que certifica la vacunación del animal.

En la tienda 101 Cachorros se entregan las mascotas con dos meses y medio de vida, la edad en que los expertos recomiendan separar los cachorros de sus madres, ya que es una buena edad para que el animal comience a aprender las normas básicas de comportamiento dentro del hogar.

En las instalaciones de la tienda se puede encontrar todo el material necesario para comenzar la crianza del nuevo miembro de la familia; alimentación, vitaminas, arnés, juguetes, entre otros. 101 Cachorros se encuentra ubicada cerca de la capital de Madrid y disponen de cachorros de distintas razas, tales como el bichón maltés, caniche, yorkshire, labrador, golden, husky, shiba inu o el border collie. Además, en el mismo comercio se puede tramitar el certificado de pureza de raza.

¿Por qué adquirir cachorros en una tienda de mascotas? Las tiendas de mascotas son la opción más segura si se está pensando en comprar un cachorro, ya que estas ofrecen las garantías de seguridad y salubridad necesarias. Además de esto, es el lugar apropiado si se está buscando un perro de raza y con pedigrí, ya que entregan certificado de pureza.

Si se busca adquirir productos de calidad en relación con el precio, para el cuidado y el mantenimiento de una mascota, las tiendas especializadas para cachorros ofrecen artículos de marcas reconocidas, eso supone un ahorro en tiempo al no tener que divagar entre marcas no aprobadas. La mayor ventaja de comprar directamente en tiendas de mascotas, como 101 Cachorros, es que la atención es personalizada y especializada para cada área.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.