Lino García ayuda en el proceso de interponer una demanda contenciosa administrativa de nacionalidad Emprendedores de Hoy

jueves, 7 de octubre de 2021, 09:24 h (CET)

Uno de los inconvenientes más comunes en el proceso de obtención de la nacionalidad española es no recibir respuestas por parte de la Administración. Esta situación preocupa a muchas personas, ya que se tiende a pensar que se debe a un problema con sus requisitos. Sin embargo, en muchos casos, este silencio administrativo está causado por una sobrecarga de trabajo y trámites en el Ministerio encargado de dicha solicitud.

Es verdad que en 2019 y en 2021 el Ministerio de Justicia ha llevado a cabo un plan de choque para intentar desatascar y aliviar la presión que produce una acumulación de expedientes pendientes de resolver. Pero estos planes de choque no son suficientes dado el gran número de expedientes de nacionalidad sin responder.

Ante este contexto, interponer un recurso contencioso administrativo de nacionalidad es la opción más favorable. Para introducir este recurso contencioso administrativo de nacionalidad se hace necesario la asesoría de un abogado. Lo más recomendable es contar con expertos como Lino García, abogado especialista en extranjería, inmigración y nacionalidad.

¿Cuándo se opta por el recurso contencioso administrativo? Introducir un recurso contencioso administrativo de nacionalidad es la solución más apropiada si se desea obtener una rápida respuesta y agilizar el proceso. Gracias a este recurso, el trámite en desarrollo saldrá del silencio y la persona podrá saber en qué condición se encuentra su solicitud e incluso, forzar una respuesta de su solicitud de nacionalidad.

Cabe destacar que, desde el año 2015, existe una nueva norma que regula el procedimiento de solicitud de nacionalidad española por residencia. En esta, se establece un año como plazo máximo para su decisión. De no recibir una repuesta en ese periodo, el solicitante podrá formalizar un recurso contencioso administrativo de nacionalidad.

En ese sentido, el abogado de extranjería y nacionalidad Lino García, cuenta con una amplia experiencia y los conocimientos necesarios para brindar una asesoría completa a personas que se encuentran en España y también para aquellas personas que han cumplido con todos los requisitos en su solicitud y que por algún motivo están fuera de España pendientes de volver.

Punto de partida de la demanda contenciosa administrativa de nacionalidad Todo lo relacionado con el inicio de una demanda contenciosa administrativa debe ser llevado a cabo por abogados especializados que garanticen la efectividad del procedimiento. Estos expertos son quienes se encargan de llevar a cabo todo el proceso y asesorar al cliente sobre los pasos a seguir.

Después de revisar si la persona cumple con los requisitos correctos para la solicitud de la nacionalidad y si ya ha transcurrido un año sin respuesta, está en la potestad de interponer un recurso contencioso administrativo de nacional en vía judicial, lo que quiere decir, que se desarrollará un proceso judicial. Para ello, la asistencia de un abogado y procurador es de carácter obligatorio.

Admitida la demanda, la Audiencia Nacional requiere el expediente al Ministerio, lo que provoca que el mismo salga de la montaña de expedientes y sea visible. En ese momento, el Ministerio revisa el expediente y – de no haber inconvenientes – suele responder en vía administrativa la solicitud de nacionalidad y en buena parte de los casos suele ser una respuesta positiva, es decir, suele emitir la tan ansiada resolución de concesión de nacionalidad. Tras dicha concesión, es necesario notificar a la Audiencia Nacional la conformidad (satisfacción extraprocesal).

Como puede observarse, el recurso contencioso administrativo en materia de nacionalidad es un instrumento eficaz que agiliza el expediente de nacionalidad, estableciéndose como un mecanismo que genera que el expediente del solicitante llame la atención y salga del limbo administrativo en el que se encuentra desde hace años.

Hay casos en los que al extranjero solicitante de nacionalidad no le importa el retraso en su solicitud, pero hay otros casos de extranjeros que ya sea por motivos de oposiciones o porque simplemente no quieren seguir dependiendo de un permiso de residencia si se interesan porque su expediente sea resuelto sin más espera y esto solo se logra mediante un recurso contencioso administrativo.

En resumen, contactar con Lino García, no solo garantiza el apoyo y asesoría de un especialista en esta materia, sino también la eficiencia de contar con un profesional capacitado y con la experiencia necesaria para llevar el procedimiento a feliz término.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.