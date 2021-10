Guía de compra sobre seguridad en el hogar de Compras 24h

Convertir una casa en un lugar seguro gracias a la guía de compra sobre seguridad y mobiliario para el hogar En esta época de incertidumbre en la que se vive, cada vez son más los usuarios que buscan reforzar la seguridad en su domicilio. Existen numerosas opciones que se pueden aplicar para evitar percances como robos o incursiones no autorizadas, que pueden derivar en pérdidas económicas y destrozos.

La opción más habitual es instalar un sistema de alarma en el domicilio. Las empresas más conocidas de seguridad son Securitas Direct y Prosegur. Estas empresas se encargan de instalar cámaras y sensores de detección de movimiento, así como sensores en puertas y ventanas. Pero los servicios ofrecidos por este tipo de empresas tienen una tarifa mensual.

Por otro lado, se puede encontrar sistemas de seguridad independientes, y que se pueden instalar sin depender de ninguna mensualidad con el proveedor. Los dispositivos más vendidos actualmente son las cámaras IP y los sensores de movimiento.

En la tienda online de dispositivos de seguridad compras24h, hay un catálogo completo de sensores, cerraduras de seguridad, localizadores y vídeoporteros.

Los sistemas de alarma y seguridad, suelen venir en packs o kits. Estos vinculan elementos de forma conjunta para que los sensores y cámaras estén sincronizados, trabajen en conjunto y no puedan ser vulnerados por atacantes o malhechores.

La instalación de un kit de alarma con sensores y sirena que funcione con la red wifi y con un soporte suplementario de aviso por red móvil, es relativamente sencillo, y una persona sin conocimientos previos en instalar sistemas de seguridad puede hacerlo de forma independiente.

Los dispositivos que forman el sistema de seguridad funcionan con baterías y se emparejan con una central, que a la vez hace de sistema de configuración y gestiona las notificaciones y avisos.

Otro aspecto para mejorar la seguridad del hogar es disponer de una cerradura de seguridad y un videoportero que permita ver a la persona que llama a la vivienda.

Es de conocimiento general el hecho de que las acciones intrusivas y delictivas están creciendo en todo el territorio. Por ello, además de proteger nuestro domicilio con las medidas de seguridad anteriores, también es recomendable no contactar con personas de las que no se tenga referencias y no exponer la información sensible a nadie.

La mayoría de robos y delitos en viviendas, suceden cuando los convivientes no se encuentran en casa o han pasado una temporada en otra residencia. Y un gran número de éstos se podrían prevenir con unas correctas medidas de seguridad implantadas en las viviendas.

Del mismo modo en caso de sufrir un robo, las pertenencias además de verse comprometidas, se corre el riesgo de que los atacantes estropeen el mobiliario del domicilio.

Y es que tanto los armarios, como colchones, mesas, estanterías o las lámparas, tienen valor monetario y sentimental. Ya que, ¿cuánto tiempo se pasa decorando el hogar para que sea acogedor y agradable?

En caso de necesitarlo, siempre se podrá adquirir mobiliario en cualquier tienda de muebles online Lainboox. Se podrá rediseñar la casa si es necesario, con un presupuesto realmente reducido y sin renunciar a las prestaciones como sofás cama desde 199€ o comprar sillas de gaming a partir de 70€

Equipar el hogar con muebles que combinen y que creen una atmósfera acogedora, no es fácil. Se debe tener en cuenta tanto el color de las paredes como la disposición de los elementos como mesas, sillas, sofás, estanterías y otros.

Acudir a profesionales de la decoración también puede ser una buena estrategia. Habrá que estar seguro de confiar en profesionales del diseño de interiores, que se ajustarán a las exigencias sobre mobiliario y el presupuesto destinado a detalles como cuadros, cortinas, cojines, o apliques para la pared, por ejemplo.

Amueblar un piso o una casa desde cero, puede resultar bastante más económico si se recurre a comprar los muebles en tiendas online como Lainboox. Además existe en todo momento de la seguridad de saber que la transacción se realiza a través de pasarela de pago securizada en el marketplace correspondiente.

El proveedor de destino, enviará el mueble al domicilio, y dependiendo del proveedor, se podrá contratar el montaje o montarlo un mismo.

Montar los muebles que se compren será relativamente sencillo, bastará con seguir las instrucciones que vienen incluidas, e ir colocando las maderas que lo componen, ya sea una mesa de comedor, una estantería para dormitorio barata, un armario de madera, o una silla de gaming barata. Se irán apretando las roscas y los tornillos que vengan incluidos en el kit de montaje de muebles, hasta dejarlo terminado.

Tanto si se está pensando en proteger el hogar como en redecorar una casa, comprar los elementos que se necesiten en tiendas online específicas como tiendas de seguridad online o tiendas de muebles online, es una buena opción para optimizar costes que de otro modo no se podría.

Además, también es recomendable tomar todas las medidas de precaución posible para evitar cualquier percance en la protección del hogar.