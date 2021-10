Gabito Rohh presenta su nuevo libro y anuncia la apertura de la Foward Academy Emprendedores de Hoy

jueves, 7 de octubre de 2021, 09:35 h (CET)

El sector de la fotografía y la moda infantil cuenta con grandes talentos dedicados a una innovación constante. Así lo demuestra el trabajo realizado por el experto en producción audiovisual infantil Gabito Rohh. El profesional está a punto de inaugurar la Forward Academy, un espacio de formación online de fotografía y edición, y lanzar su libro titulado Crecer es una opción.

El nuevo ejemplar de Gabito Rohh muestra los últimos años de su carrera profesional, con material ya publicado así como también material inédito, en el que cuenta diferentes anécdotas de sus últimas producciones al mismo tiempo que da un recorrido por sus trabajos más originales. El propósito no solo se enfoca en contar la historia del fotógrafo y sus logros, sino que busca mostrar el lado más humano y todos los obstáculos que el profesional ha encontrado en el camino para alcanzar sus objetivos.

Crecer es una opción, el libro de Gabito Rohh Detrás de los triunfos y el reconocimiento de cada persona, existe un camino lleno de obstáculos, luchas y esfuerzo. Este es precisamente uno de los elementos que componen el libro del especialista en fotografía infantil, Gabito Rohh.

Además de mostrar su éxito profesional, desde sus inicios hasta la inauguración de su empresa Happy Kids Media, y otros logros que le han permitido adquirir toda su experiencia y conocimientos, Gabito Rohh también cuenta su historia personal, esa que refleja cada uno de los procesos vividos durante su crecimiento profesional.

En este contexto, el título de este libro invita a las personas a no abandonar sus sueños. Compartir una parte importante de su historia sirve de ejemplo para quienes hoy en día se encuentran transitando un camino con gran esfuerzo para alcanzar sus metas.

Forward Academy, un espacio para la fotografía Además de ser un excelente profesional de la fotografía infantil, Gabito Rohh también se incorpora en el entorno educativo a través de su nuevo proyecto Forward Academy, un espacio destinado a impartir cursos de fotografía y edición, además de masterclass acerca de su área de trabajo.

Este proyecto contará con diversos contenidos donde se explicarán desde los conceptos más básicos, hasta técnicas avanzadas de fotografías en diferentes masterclass que serán dictadas en la modalidad online. En este sentido, todos los contenidos estarán enfocados directamente a la fotografía con especialidad en el mundo infantil, campo en el que el productor audiovisual tiene gran experiencia.

Finalmente, el formato de una academia de fotografía online para todo público, brinda la oportunidad a cualquier persona interesada en adquirir conocimientos acerca de fotografía infantil, pueda lograrlo sin importar donde se encuentre, de la mano de uno de los expertos más destacados en la industria.

